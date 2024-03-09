Мировое автопроизводство продолжает увеличиваться — Укравтопром — Finance.ua
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Мировое автопроизводство продолжает увеличиваться — Укравтопром

Технологии&Авто
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По данным всемирной организации автопроизводителей (ОІСА), в течение 2023 года глобальное производство автотранспорта составило 93 546 599 ед. Это на 10% больше, чем в прошлом году
Об этом сообщает УкрАвтопром.
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Относительно доковидного 2019 года глобальное автопроизводство увеличилось на 2%.
  • Наибольшая часть из этого количества принадлежит легковым авто, которых было изготовлено 68 020 265 ед. (+11% к 2022 г.);
  • легких коммерческих автомобилей — 21 441 715 ед. (+9%).
  • больших грузовых авто — 3 774 394 ед. (+14%).
  • автобусов — 310 225 ед. (+22%).
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Рейтинг крупнейших автопроизводителей

На первом месте остается Китай, где за год было произведено более 30,1 млн ед. автотранспорта, что на 12% больше, чем за 2022 г.
Второе место занимает США, с результатом — 10,6 млн ед. (+6%).
Третью строчку занимает Япония — почти 9 млн ед. (+15%).
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На четвертом и пятом местах: Индия — 5,8 млн ед. (+7%) и Юж. Корея — 4,2 млн ед. (+13%).
По материалам:
Укравтопром
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