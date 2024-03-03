Бюджетные автомобили с ненадежными «автоматами» — Finance.ua

Бюджетные автомобили с ненадежными «автоматами» Сегодня 21:25 — Технологии&Авто

Бюджетные автомобили с ненадежными «автоматами»

Если автоматическая трансмиссия «проходит» более 300 тысяч километров и не ломается, ее точно можно считать надежной. На каких автомобилях АКПП может выйти из строя гораздо раньше, читайте дальше.

Так, в сегменте бюджетных автомобилей с АКПП специалисты рекомендуют избегать моделей Renault с трансмиссией DP0, также известной как AL4, которая устанавливалась на многие недорогие Peugeot и Citroen. В 2009 году ее модернизировали (индекс DP2), стало намного лучше, но все равно ресурс оценивают в 250 тысяч километров.

Также эксперты предостерегают от покупки таких авто из АКПП как Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt и некоторых моделей Opel с «автоматом» 6Т30/40 от General Motors. В общем, ресурс АКПП в этих моделях немалый, но они очень часто выходят из строя.

Среди основных видов АКПП выделяют:

классический «автомат» или гидромеханическая КПП;

роботизированная КПП, в которой за работу сцепления и переключения передач отвечает автоматический сервомеханизм;

преселективная КПП с двойным сцеплением;

бесступенчатая или вариаторная трансмиссия CVT.

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