Минюст подал второй иск к российскому миллиардеру Дерипаске — Finance.ua
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Минюст подал второй иск к российскому миллиардеру Дерипаске

Казна и Политика
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Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд второе заявление к российскому миллиардеру Олегу Дерипаске и международной компании публичного акционерного общества «Объединенная компания «Русал» о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов указанных подсанкционных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Выяснилось, что подконтрольная Дерипаске компания поставляла алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса. Эти компании непосредственно производят военную технику, оружие и боеприпасы для армии рф.
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Также ВАКС установил, что Дерипаска владеет промышленным конгломератом «российские машины», в состав которого входит «Военно-промышленная компания» — главный поставщик вооружения и оборудования для российских военных. В частности, компании конгломерата производят бронетранспортеры-амфибии БТР-80, БТР-82А, АМН 233114 «Тигр-М» и другие боевые машины по заказу минобороны рф.
В иске Минюст просит взыскать в доход государства более 440 тысяч тонн бокситов и 110 тысяч тонн глинозема общей стоимостью более 2 млрд грн. Об обнаружении этих активов ранее проинформировала СБУ.
Ранее суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, принадлежавших подсанкционному российскому олигарху Олегу Дерипаске.
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Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иск Дерипаски относительно снятия санкций ЕС.
Ограничения против россиянина ввели через несколько месяцев после начала полномасштабной войны рф против Украины — в апреле 2022 года. Дерипаска обжаловал решение в ноябре того же года. Защиту миллиардера сводили к тому, что Совет ЕС допустил «очевидную ошибку» в оценке причин для введения ограничительных мер, а также нарушил «право на эффективную судебную защиту» и «принцип пропорциональности и основных прав».
Кроме того, Дерипаска настаивал на взыскании с Совета ЕС 1 млн евро компенсации «нематериального ущерба». В то же время, отклонив иск бизнесмена, суд в Люксембурге обязал Дерипаску выплатить все судебные издержки, в том числе Совета ЕС.
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