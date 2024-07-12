Минюст подал иск о конфискации активов российского олигарха Усманова — Finance.ua

Минюст подал иск о конфискации активов российского олигарха Усманова Сегодня 12:15 — Казна и Политика

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкций к российскому миллиардеру Алишеру Усманову и его бизнес-партнерам. Иск предусматривает конфискацию активов в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Кроме Усманова в иске фигурируют Андрей Скоч, Владимир Скоч, Варвара Скоч и Владимир Стрешинский. Все они связаны с Группой USM, которая контролирует стратегические для российской экономики компании, в частности Металлоинвест и Мегафон.

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Алишер Усманов, занимающий 8-е место в рейтинге российских миллиардеров с состоянием в 14,4 млрд долларов США, также является владельцем медиаресурса «Коммерсант», известного своей прокремлевской позицией.

Минюст обвиняет ответчиков в значительном содействии рф в ведении агрессивной войны против Украины. Это выражается в финансировании через уплату налогов и сборов в государственный бюджет рф, материально-техническом обеспечении через поставки телекоммуникационных услуг правоохранительным органам и военным подразделениям вооруженных сил россии, участвующих в боевых действиях на территории Украины, а также в информационном содействии агрессии путем распространения российской пропаганды.

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Добавим, что с момента создания Департамента санкционной политики (ДСП) 24 мая 2022 г., санкции были применены до 12 828 человек, из которых 10 295 подпали под санкции в виде блокирования активов.

Как сообщила заместитель министра юстиции Украины Инна Богатых, ДСП подал в ВАКС 52 исковых заявления о применении санкции взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц, из которых на рассмотрении в ВАКС находится 7 исковых заявлений, на стадии апелляции — 4 исковых заявления, 41 решения, которые вступили в законную силу, удовлетворены иски Минюста.

Напомним, в мае Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания миллиардных активов в доход государства компании Sia Royal Pay Europe, связанной с рф. В доход государства взысканы ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд грн.

Діло По материалам:

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