Минюст и Минцифры работают над идеей Электронного архива — Finance.ua

Минюст и Минцифры работают над идеей Электронного архива Сегодня 12:18 — Казна и Политика

Минюст и Минцифры работают над идеей Электронного архива

Министерство юстиции вместе с Министерством цифровой трансформации Украины работают над идеей электронного архива.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Виктория Васильчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы с Министерством цифровой трансформации работаем над идеей Электронного архива. И это не просто идея-прихоть, это настолько требование времени, что, возможно, мы будем двигать этот процесс несколько быстрее. Идея цифрового архива заключается в том, что немало документов создается в электронной форме и в бумажном формате не существует. Пока они хранятся в государственном органе, они находятся на наших серверах, но когда его нужно передать, возникает вопрос: в какой форме? Сейчас это выглядит смешно, потому что мы распечатываем эти электронные документы и в бумажном виде передаем их на хранение в архив», — сказала Васильчук.

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По ее словам, в этой связи министерства активно обсуждают как формирование Электронного архива, так и возможный отказ от бумажных документов, в тех вопросах, где в них точно нет потребности.

Что касается создания Государственного реестра национальных архивных информационных ресурсов, Васильчук рассказала, что Государственная архивная служба уже разработала техническое задание, согласованное Минцифры и соответствующими службами, но на данном этапе идет работа над поиском средств для реализации.

«Это амбициозный проект Укргосархива, они хотят зациклить весь поиск и сделать возможность межархивного поиска. То есть, это система, которая будет объединять все архивы, что позволит пользователю осуществлять кроссархивный поиск документов. Мы готовы развиваться дальше и объединять это в одну огромную систему», — рассказала замминистра.

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В свою очередь глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, отвечая на вопрос, сколько архивных учреждений уже интегрировались в пилотный Единый портал доступа к оцифрованным архивам, рассказал, что сейчас там представлено более 11 миллионов цифровых копий из 9 различных коллекций.

«Это как отдельные архивы, так и тематические коллекции, даже часть документов, которые не находятся в Украине, а являются представлением так называемых диаспорных архивов, в частности, в Италии касательно Западноукраинской Народной Республики. С другой стороны, те архивы, которые сейчас не приобщены к этому проекту, имеют возможность выставлять свои цифровые снимки или на собственных веб-сайтах, если есть ресурс, или на сайтах партнеров. Это наше требование ко всем, кто помогает нам оцифровывать, чтобы они создавали доступ у себя на платформе», — отметил он.

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