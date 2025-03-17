Минюст и Минцифры работают над идеей Электронного архива — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минюст и Минцифры работают над идеей Электронного архива

Казна и Политика
9
Минюст и Минцифры работают над идеей Электронного архива
Минюст и Минцифры работают над идеей Электронного архива
Министерство юстиции вместе с Министерством цифровой трансформации Украины работают над идеей электронного архива.
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Виктория Васильчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Мы с Министерством цифровой трансформации работаем над идеей Электронного архива. И это не просто идея-прихоть, это настолько требование времени, что, возможно, мы будем двигать этот процесс несколько быстрее. Идея цифрового архива заключается в том, что немало документов создается в электронной форме и в бумажном формате не существует. Пока они хранятся в государственном органе, они находятся на наших серверах, но когда его нужно передать, возникает вопрос: в какой форме? Сейчас это выглядит смешно, потому что мы распечатываем эти электронные документы и в бумажном виде передаем их на хранение в архив», — сказала Васильчук.
Читайте также
По ее словам, в этой связи министерства активно обсуждают как формирование Электронного архива, так и возможный отказ от бумажных документов, в тех вопросах, где в них точно нет потребности.
Что касается создания Государственного реестра национальных архивных информационных ресурсов, Васильчук рассказала, что Государственная архивная служба уже разработала техническое задание, согласованное Минцифры и соответствующими службами, но на данном этапе идет работа над поиском средств для реализации.
«Это амбициозный проект Укргосархива, они хотят зациклить весь поиск и сделать возможность межархивного поиска. То есть, это система, которая будет объединять все архивы, что позволит пользователю осуществлять кроссархивный поиск документов. Мы готовы развиваться дальше и объединять это в одну огромную систему», — рассказала замминистра.
Читайте также
В свою очередь глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, отвечая на вопрос, сколько архивных учреждений уже интегрировались в пилотный Единый портал доступа к оцифрованным архивам, рассказал, что сейчас там представлено более 11 миллионов цифровых копий из 9 различных коллекций.
«Это как отдельные архивы, так и тематические коллекции, даже часть документов, которые не находятся в Украине, а являются представлением так называемых диаспорных архивов, в частности, в Италии касательно Западноукраинской Народной Республики. С другой стороны, те архивы, которые сейчас не приобщены к этому проекту, имеют возможность выставлять свои цифровые снимки или на собственных веб-сайтах, если есть ресурс, или на сайтах партнеров. Это наше требование ко всем, кто помогает нам оцифровывать, чтобы они создавали доступ у себя на платформе», — отметил он.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

👉 Пройти опрос

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems