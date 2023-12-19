Минвосстановления подготовило проект постановления об экспериментальном запуске е-ТТН — Finance.ua

Минвосстановления подготовило проект постановления об экспериментальном запуске е-ТТН Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Минвосстановления подготовило проект постановления об экспериментальном запуске е-ТТН

Проект запуска электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН) дошел до стадии, когда Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления) подготовило проект постановления Кабинета Министров «О реализации экспериментального проекта в сфере внутренних грузоперевозок».

Об этом говорится в сообщении на сайте проекта.

«Предложенный механизм будет определять условия присоединения и взаимодействия между ключевыми сторонами процесса и ключевые аспекты работы Системы. Вместе с тем, наряду с юридическим направлением внедрения е-ТТН, команда работает также над техническими вопросами, простыми словами — новыми опциями и возможностями», — цитируют слова заместителя главы Минвосстановления Анатолия Комирного, озвученное им на недавней встрече с Американской торговой палатой.

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По его словам, для внедрения Системы е-ТТН на постоянной основе потребуется внесение изменений в закон «Об автомобильном транспорте» в части внесения норм по внедрению е-ТТН.

«Такие изменения уже наработаны и согласовываются народными депутатами и планируются к законопроекту. Внедрение таких изменений планируется не ранее чем через 6 месяцев после завершения военного положения в Украине», — сказал замминистра.

Что касается планов на 2024 год, то планируется техническая доработка Системы е-ТТН в части расширения механизма интероперабельности, возможность регистрации документа в Системе е-ТТН по факту осуществления перевозки, расширение структуры е-ТТН и обновление спецификации, оптимизация работы с корректирующими документами.

Кроме того, присоединение к экспериментальному проекту провайдеров ЭДО (электронного документооборота) и участникам грузовых перевозок предоставит возможность выработки технических требований для дальнейшей модернизации Системы е-ТТН, в частности, для внедрения специальных форм е-ТТН. Отмечается, что также остается актуальным вопрос разработки интеграций с другими информационно-коммуникационными системами, внедрение подсистем взаимодействия с пользователями, создание справок и другое.

Согласно информации на сайте проекта, его партнерами являются 24 провайдера, которые предоставляют услуги ЭДО, из них 22 приобщены, а два прошли тестирование.

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