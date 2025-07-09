Минсоцполитики предлагает увеличить выплаты при рождении ребенка до 50 тыс. грн — Finance.ua

Минсоцполитики предлагает увеличить выплаты при рождении ребенка до 50 тыс. грн Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Минсоцполитики предлагает увеличить выплаты при рождении ребенка до 50 тыс. грн

Министерство социальной политики предлагает изменить размер пособия при рождении ребенка. В частности, единовременную выплату планируют увеличить до 50 тысяч гривен. Соответствующий законопроект передали на рассмотрение Кабинета министров.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак в интервью Радио Свобода

По ее словам, также планируют повысить ежемесячную выплату на ребенка, которая сейчас составляет 860 гривен. Однако окончательную сумму еще не согласовали.

«Мы предлагаем, чтобы на каждого ребенка после родов мы маме будем платить 50 000 гривен единовременным платежом. Кроме того, с первого месяца до 12 месяца ребенка ежемесячно мы будем платить платеж, который будет существенно выше, чем текущий размер 860 гривен. Мы еще окончательно не согласовали этот размер ежемесячного платежа, поэтому я пока не хочу его анонсировать, но это кратное увеличение. То есть не 860 гривен, а несколько тысяч гривен в месяц — по крайней мере для того, чтобы женщина, которая сидит дома, даже если мужчина работает и является кормильцем в семье, чтобы такая женщина чувствовала, что она имеет свои карманные деньги и не зависит полностью от мужчины», — сказала Марчак.

Если правительство одобрит законопроект, его подадут в Верховную Раду. В Министерстве социальной политики пока обсуждают с Минфином возможность финансирования программы с нового года.

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«По нашим расчетам, мы хотели бы, чтобы этот закон уже вступил в силу с 1 января 2026 года, и мы уже по крайней мере говорим с Министерством финансов о том, чтобы предусматривать средства на финансирование этого закона с 1 января 2026 года», — добавила замминистра.

Справка Finance.ua:

сейчас пособие при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Из них 10 320 гривен выплачивают единовременно, остальное по 860 гривен ежемесячно в течение трех лет;

ранее на сайте ФПУ опубликовали проект для обсуждения реформы системы поддержки семей в период до и после рождения ребенка;

согласно документу, предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен предлагают всем женщинам, родившим ребенка. Также предлагают оказывать помощь по уходу за ребенком «єЯсла» одному из родителей (опекуна), в случае если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года.

Радіо Свобода По материалам:

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