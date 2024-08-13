Минсоцполитики объяснило, почему ТЦК не видит данные об инвалидности в реестре «Оберег» — Finance.ua
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Минсоцполитики объяснило, почему ТЦК не видит данные об инвалидности в реестре «Оберег»

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Минсоцполитики объяснило, почему ТЦК не видит данные об инвалидности в реестре «Оберег»
Минсоцполитики объяснило, почему ТЦК не видит данные об инвалидности в реестре «Оберег»
Сотрудники территориальных центров комплектования не видят в Едином реестре «Оберег» данные о людях с инвалидностью, имеющих право на отсрочку, из-за отсутствия финансирования информационного взаимодействия между реестром и Минсоцполитики.
Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Судебно-юридической газеты».
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В частности, журналисты поинтересовались, реализовано ли взаимодействие реестра «Оберег» с реестрами Минсоцполитики и Пенсионного фонда для ускорения предоставления отсрочки людям, имеющим на нее право. Кроме того, поинтересовались у ведомства, передает ли в настоящее время Пенсионный фонд и Минсоцполитики сведения об установлении/изменении группы инвалидности в реестр военнообязанных в электронном виде.
Минсоцполитики заявило, что между ним и Министерством обороны подписан договор информационного взаимодействия от 4 июня 2024 года, однако его до сих пор не реализовали из-за отсутствия финансирования.
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«По состоянию на сегодняшний день договор не реализован в связи с отсутствием финансирования, поэтому передача сведений из баз данных Минсоцполитики в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов „Оберег“ не осуществляется», — говорится в ответе ведомства.
По закону, органы ведения реестра, то есть ТЦК, должны были бы получать от Пенсионного фонда и Минсоцполитики много данных военнообязанного (об инвалидности, занятости, семейном статусе, местожительстве и т. п.) в электронном виде.
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