О штрафе от ТЦК можно будет узнать в «Дія», — спикер Минобороны Сегодня 14:26

О штрафе от ТЦК можно будет узнать в «Дія», — спикер Минобороны

О штрафе за несвоевременно обновленные военно-учетные данные военнообязанные смогут узнать, в частности, и в приложении «Дія». Однако это не означает, что все, кто не обновил данные до 16 июля, будут оштрафованы. Об этом сказал в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Ранок) Дмитрий Лазуткин, спикер Министерства обороны Украины.

Он объясняет, что привлечение к ответственности за административное правонарушение — определенная процедура, которая может занимать от трех месяцев до года.

«Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. От трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения производство может быть открыто. Штраф — это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодняшний день не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление. Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах за превышение скорости, в том же приложении „Дія“ можно будет это сделать», — сказал Лазуткин.

По его словам, обновить военно-учетные данные можно и дальше в ТЦК и СП и в приложении «Резерв+», однако теперь это не освобождает от штрафа, поскольку 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных истек.

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Военнообязанных, уже обновивших свои военно-учетные данные в определенный законом срок, задерживать на улицах работники ТЦК и СП не будут, говорит Лазуткин:

«Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего жительства. То есть туда может прийти направление на ВВК. Соответственно, нет смысла этого человека „ловить“ посреди улицы. Будем откровенны, с этим были связаны неприятные процессы, которые негативно влияли и будут продолжать влиять на имидж Вооруженных Сил Украины, когда на блокпостах и ​​силой кого-то пытаются вытаскивать. Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. Это могут делать только представители полиции по закону».

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Спикер объясняет, что военнообязанные для того и обновляли свои данные, чтобы было понятно, где они находятся, для потенциального направления на военно-врачебную комиссию. Если данные не обновлены, направление выдается по месту регистрации.

Радіо Свобода По материалам:

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