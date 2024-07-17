ЦПАУ прекратили обновлять данные военнообязанных — Минобороны Сегодня 12:46

ЦПАУ прекратили обновлять данные военнообязанных — Минобороны

С 17 июля центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) не будут обновлять данные военнообязанных, призывников и резервистов.

Об этом вечером 16 июля сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Лазуткин объяснил это тем, что работа ЦПАУ «никоим образом» не подчиняется Министерству обороны.

Где можно обновить данные? Он отметил, что военно-учетные данные с 17 июля все еще можно будет обновить с помощью мобильного приложения «Резерв+» и в территориальных центрах комплектования.

в течение 3 месяцев с момента выявления этого правонарушения до одного года с момента его совершения. Спикер оборонного ведомства отметил, что несвоевременное обновление данных не означает, что штрафы будут выписываться и отправляться автоматически. Как сообщалось ранее , наложения штрафов за выявленные административные правонарушения будут происходитьс момента выявления этого правонарушения до одного года с момента его совершения.

Отметим, 17 июля истекает 60-дневный срок, в течение которого военнообязанные украинцы должны были обновить свои данные. Если человек не обновил данные вовремя, может получить штраф — от 17 тыс. грн до 25 тыс. грн.

Кроме того, нарушителю могут заблокировать счета или изъять имущество или водительское удостоверение. Юристы объясняют, что это крайняя мера, однако она разрешена законом. Детальнее о последствиях необновления данных читайте в статье:

Антикор По материалам:

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