ЦПАУ прекратили обновлять данные военнообязанных — Минобороны — Finance.ua
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ЦПАУ прекратили обновлять данные военнообязанных — Минобороны

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ЦПАУ прекратили обновлять данные военнообязанных — Минобороны
ЦПАУ прекратили обновлять данные военнообязанных — Минобороны
С 17 июля центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) не будут обновлять данные военнообязанных, призывников и резервистов.
Об этом вечером 16 июля сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
Лазуткин объяснил это тем, что работа ЦПАУ «никоим образом» не подчиняется Министерству обороны.
Где можно обновить данные? Он отметил, что военно-учетные данные с 17 июля все еще можно будет обновить с помощью мобильного приложения «Резерв+» и в территориальных центрах комплектования.
Спикер оборонного ведомства отметил, что несвоевременное обновление данных не означает, что штрафы будут выписываться и отправляться автоматически. Как сообщалось ранее, наложения штрафов за выявленные административные правонарушения будут происходить в течение 3 месяцев с момента выявления этого правонарушения до одного года с момента его совершения.
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Отметим, 17 июля истекает 60-дневный срок, в течение которого военнообязанные украинцы должны были обновить свои данные. Если человек не обновил данные вовремя, может получить штраф — от 17 тыс. грн до 25 тыс. грн.
Кроме того, нарушителю могут заблокировать счета или изъять имущество или водительское удостоверение. Юристы объясняют, что это крайняя мера, однако она разрешена законом. Детальнее о последствиях необновления данных читайте в статье:

Что будет с теми, кто не обновил данные: штрафы, блокировка счетов, аресты имущества?

По материалам:
Антикор
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