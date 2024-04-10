Минреинтеграции предлагает ввести единый учет для украинских учеников за границей — Finance.ua
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Минреинтеграции предлагает ввести единый учет для украинских учеников за границей

Казна и Политика
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Минреинтеграции предлагает ввести единый учет для украинских учеников за границей
Минреинтеграции предлагает ввести единый учет для украинских учеников за границей
В Украине могут ввести единый электронный реестр для ведения личных дел учащихся, выехавших и обучающихся за границей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В министерстве отмечают, сегодня, как пример, многие ученики получают образование или являются экстернами «Международной украинской школы». Личные дела для поступления в заведение можно отправить по почте.
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«Однако вопрос заключается в системном решении для всех учащихся за рубежом. Так, была рассмотрена возможность введения единого электронного учета для ведения личных дел учащихся», — добавляет пресс-служба ведомства.
Во время специального совещания под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук было предложено разрешить «Международной украинской школе» принимать личные дела в электронном виде. В том числе и разработать соответствующие разъяснения.
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«Также было отмечено, что „МУШ“ должна стать образовательной ячейкой, которая будет аккумулировать все сотрудничество с украинскими школами за рубежом», — отмечает пресс-служба.
Напомним, за рубежом находится большое количество украинских беженцев. Среди них и молодежь, которой в ближайшее время нужно будет поступать в университет. Для тех, кто стремится получить высшее образование за границей, важно знать основные этапы подготовки к поступлению и где искать финансовую поддержку в виде грантов на обучение.
По материалам:
Finance.ua
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