Минобороны заявило о разработке «длинного» Нептуна — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобороны заявило о разработке «длинного» Нептуна

Казна и Политика
17
Минобороны заявило о разработке «длинного» Нептуна
Минобороны заявило о разработке «длинного» Нептуна
В Украине ведутся работы по новой модификации ракеты для комплекса Нептун, а также модернизации зенитно-ракетных комплексов Бук и С-300.
Об этом сказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью АрмияИнформ.
«Сейчас ведется работа по созданию так называемого „длинного“ Нептуна. Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса Нептун. Также ведется активная работа вместе с Министерством стратегических отраслей промышленности по укреплению системы ПВО», — рассказал он.
Читайте также
Гаврилюк добавил, что пока не может говорить подробно о новых разработках, однако отметил, что идет работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов Бук и С-300.
В свою очередь Defense Express предполагает, что, скорее всего, речь идет об адаптации ракеты Р-360 комплекса Нептун для уничтожения наземных целей. Вероятная дальность такой ракеты может достигать 400 км (против 300 км в противокорабельной версии) и боевая часть — 350 кг (против 150 кг). Хотя не исключено, что это не окончательная ТТХ модифицированной ракеты.
Читайте также
В частности, по информации издания, в конце августа сообщалось, что таких ракет произведено всего несколько десятков.
«О новом варианте Нептуна также ранее сообщалось, что ракета использует систему самонаведения с тепловизионным изображением для поиска и захвата цели на основе предварительного загруженного изображения, и что, конечно, ракета использует ту же пусковую, что и для противокорабельной версии», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Украина потратит 175 млрд гривен на ракеты и боеприпасы. Такие средства заложены в госбюджете.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.