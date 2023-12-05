Минобороны заявило о разработке «длинного» Нептуна — Finance.ua

Минобороны заявило о разработке «длинного» Нептуна Сегодня 07:34 — Казна и Политика

Минобороны заявило о разработке «длинного» Нептуна

В Украине ведутся работы по новой модификации ракеты для комплекса Нептун, а также модернизации зенитно-ракетных комплексов Бук и С-300.

Об этом сказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью АрмияИнформ

«Сейчас ведется работа по созданию так называемого „длинного“ Нептуна. Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса Нептун. Также ведется активная работа вместе с Министерством стратегических отраслей промышленности по укреплению системы ПВО», — рассказал он.

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Гаврилюк добавил, что пока не может говорить подробно о новых разработках, однако отметил, что идет работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов Бук и С-300.

В свою очередь Defense Express предполагает, что, скорее всего, речь идет об адаптации ракеты Р-360 комплекса Нептун для уничтожения наземных целей. Вероятная дальность такой ракеты может достигать 400 км (против 300 км в противокорабельной версии) и боевая часть — 350 кг (против 150 кг). Хотя не исключено, что это не окончательная ТТХ модифицированной ракеты.

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В частности, по информации издания, в конце августа сообщалось, что таких ракет произведено всего несколько десятков.

«О новом варианте Нептуна также ранее сообщалось, что ракета использует систему самонаведения с тепловизионным изображением для поиска и захвата цели на основе предварительного загруженного изображения, и что, конечно, ракета использует ту же пусковую, что и для противокорабельной версии», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Украина потратит 175 млрд гривен на ракеты и боеприпасы. Такие средства заложены в госбюджете.

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