Минобороны выиграло международный арбитраж более чем на 748 миллионов — Finance.ua

Минобороны выиграло международный арбитраж более чем на 748 миллионов Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Минобороны выиграло международный арбитраж более чем на 748 миллионов

Международный арбитраж принял три решения, которыми присудил взыскать в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму более 14 миллионов евро и 4 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Решения касаются внешнеэкономических договоров на поставку различных видов вещевого имущества и средств защиты для ВСУ, в частности, зимней формы, бронежилетов и т. д. », — говорится в сообщении.

Читайте также Аудит Минобороны обнаружил на складе 30 тысяч американских турникетов, пролежавших там почти год

Согласно заключенным внешнеэкономическим договорам, Минобороны полностью выполнило свои обязательства и своевременно оплатило стоимость товаров. Однако ни один из иностранных поставщиков не поставил товар вовремя. Более того, некоторые контрагенты поставили частично некачественный товар или совсем не привезли часть товара, оплаченную по договору.

«В связи с этим оборонное ведомство обратилось в международный арбитраж по взысканию стоимости некачественного и непоставленного товара и штрафных санкций за несвоевременную поставку. Минобороны также требовало взыскания процентов годовых за использование средств», — пояснили в министерстве.

Читайте также Минобороны выиграло международный арбитраж почти на 19 миллионов

Иностранные поставщики с требованиями Минобороны не соглашались. По их мнению, отклоненный товар был надлежащего качества. В то же время задержка или непоставка товара были якобы вызваны форс-мажорными обстоятельствами.

Арбитраж удовлетворил иски Минобороны. В своих решениях арбитры признали правомерным отказ Минобороны от некачественного товара и были единодушны по поводу отсутствия форс-мажорных обстоятельств. По решению арбитража, средства за непоставленный товар подлежат немедленному возвращению Минобороны.

Более того, арбитраж обязал иностранных поставщиков уплатить проценты, которые продолжают начисляться на денежные средства до момента их возвращения Минобороны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.