Минобороны вернуло поставщикам некачественное имущество более чем на 550 млн грн — Finance.ua

Минобороны вернуло поставщикам некачественное имущество более чем на 550 млн грн Сегодня 11:22 — Казна и Политика

Министерство обороны Украины в августе вернуло около 230 тысяч единиц некачественного товара на сумму более 550 миллионов гривен: поставщики должны устранить недостатки.

Об этом сообщает Минобороны.

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Указано, что на этапе технического осмотра были обнаружены недостатки, поэтому имущество не было поставлено в ВСУ. Как рассказал заместитель министра обороны Юрий Джигир, ранее техническое освидетельствование проводили на предприятиях поставщика, но сейчас, для уменьшения риска подмены вещевого имущества, осмотр проводят на Объединенных центрах обеспечения Командования сил логистики.

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В августе Минобороны приняло у поставщиков по 84 государственным контрактам более 1,5 миллиона единиц вещевого имущества на общую сумму 1,6 миллиарда гривен.

Всего с начала 2024 года Центральное управление контроля качества Министерства обороны Украины приняло более 16 миллионов единиц вещевого имущества на общую сумму 11,9 миллиарда гривен. Вместе с тем оборонное ведомство вернуло поставщикам 1,8 миллиона единиц товаров на сумму 1.6 миллиарда гривен для устранения выявленных несоответствий", — добавили в Минобороны.

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