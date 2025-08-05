Минобороны упростило оформление информации о пропавших без вести и погибших военных — Finance.ua

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Минобороны упростило оформление информации о пропавших без вести и погибших военных

Казна и Политика
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Минобороны упростило оформление информации о пропавших без вести и погибших военных
Минобороны упростило оформление информации о пропавших без вести и погибших военных
Министерство обороны упростило оформление информации о погибших, пропавших без вести и пленных военных.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В частности, оборонное ведомство разработало приказ, которым упростило работу воинских частей во время документального оформления случаев смерти (гибели), захвата в плен, пропажи без вести военных во время боевых действий.

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Соответствующий Приказ утверждает изменения к Инструкции по организации учета личного состава в системе Минобороны.
Приказ также дополняет и упорядочивает перечень информации, предоставляемой военными частями в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также от ТЦК и СП семьям военных.

Что это означает

Теперь, если отсутствуют признаки совершения правонарушения, не нужно будет проводить расследование по фактам пропажи без вести военнослужащих, захвата в плен или заложником, интернирования, смерти (гибели).
В таких ситуациях командир воинской части получает право самостоятельно издать приказ об обстоятельствах происшествия без служебного расследования.

Для чего это нужно:

  • разгрузка работы штабов воинских частей;
  • ускорение учета таких случаев, что позволит более оперативно информировать семьи военных об обстоятельствах, которые произошли с их близкими;
  • уменьшение количества технических ошибок при подготовке документов по факту пропажи без вести, захвата в плен или заложником, интернирования, смерти (гибели).
Напомним, семьям погибших военных будут по-новому начислять выплаты. Кабинет Министров изменил порядок назначения и выплаты единовременного пособия для военных, резервистов, военнообязанных и лиц, уволенных со службы — в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности.
Рада приняла законопроект о ежемесячных денежных выплатах защитникам и членам семей погибших героев.
По материалам:
Finance.ua
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