Минобороны упростило оформление информации о пропавших без вести и погибших военных — Finance.ua

Минобороны упростило оформление информации о пропавших без вести и погибших военных Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Минобороны упростило оформление информации о пропавших без вести и погибших военных

Министерство обороны упростило оформление информации о погибших, пропавших без вести и пленных военных.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, оборонное ведомство разработало приказ, которым упростило работу воинских частей во время документального оформления случаев смерти (гибели), захвата в плен, пропажи без вести военных во время боевых действий.

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Соответствующий Приказ утверждает изменения к Инструкции по организации учета личного состава в системе Минобороны.

Приказ также дополняет и упорядочивает перечень информации, предоставляемой военными частями в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также от ТЦК и СП семьям военных.

Что это означает

Теперь, если отсутствуют признаки совершения правонарушения, не нужно будет проводить расследование по фактам пропажи без вести военнослужащих, захвата в плен или заложником, интернирования, смерти (гибели).

В таких ситуациях командир воинской части получает право самостоятельно издать приказ об обстоятельствах происшествия без служебного расследования.

Для чего это нужно:

разгрузка работы штабов воинских частей;

ускорение учета таких случаев, что позволит более оперативно информировать семьи военных об обстоятельствах, которые произошли с их близкими;

уменьшение количества технических ошибок при подготовке документов по факту пропажи без вести, захвата в плен или заложником, интернирования, смерти (гибели).

Напомним, семьям погибших военных будут по-новому начислять выплаты. Кабинет Министров изменил порядок назначения и выплаты единовременного пособия для военных, резервистов, военнообязанных и лиц, уволенных со службы — в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности.

Рада приняла законопроект о ежемесячных денежных выплатах защитникам и членам семей погибших героев.

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