Минобороны разыскивает 2 млн украинцев: Федоров раскрыл детали

В розыске Министерства обороны находятся 2 млн граждан Украины. Еще 200 тыс. украинцев самовольно покинули свои воинские части, отметил новый глава Минобороны.

Об этом сказал Михаил Федоров во время выступления в Верховной Раде

«Я не хочу быть популистом, хочу быть реалистом. Министерство обороны попадает в мои руки с „минус“ 300 млрд, двумя миллионами находящихся в розыске украинцев и 200 тысяч в СОЧ (самовольное оставление воинской части — ред). Поэтому нам нужно решить, сделать нашу домашнюю работу по тем проблемам, которые есть сегодня, для того чтобы можно было двигаться дальше», — заявил Федоров перед назначением на должность министра обороны.

Офис генпрокурора засекретил данные о СОЧ, поскольку распространение этих данных может нанести существенный вред оборонной деятельности и информационной безопасности.

Верховная Рада назначила 14 января Михаила Федорова министром обороны Украины.«За» проголосовали 277 нардепов.

Во время презентации своей кандидатуры на пост министра обороны Михаил Федоров подчеркнул свои достижения в диджитализации государственных услуг в должности министра цифровизации и заявил, что в должности министра обороны будет вести работу по цифровизации организации Вооруженных сил Украины и будет продолжать поставлять в армию новые и проверенные средства для ведения военных действий — дроны, РЭБ, системы.

Также Федоров заявил, что планирует провести аудит территориальных центров комплектования, Минобороны и Вооруженных сил Украины.

Он заявил, что вопрос увеличения денежного довольствия для военных является приоритетным для его министерства, но сначала должен пройти аудит Минобороны.

Также Федоров сообщил, что его Минобороны будет вести работу по увеличению получения военной помощи от стран-партнеров и увеличению закупок дронов от украинских производителей для бригад ВСУ.

