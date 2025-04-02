Минобороны разработало новый механизм ротации для военных после 90 дней непрерывной службы на фронте — Finance.ua

Минобороны разработало новый механизм ротации для военных после 90 дней непрерывной службы на фронте Сегодня 11:03

Минобороны разработало новый механизм ротации для военных после 90 дней непрерывной службы на фронте

Министерство обороны Украины работает над новым механизмом ротации военнослужащих, который позволит бойцам получить несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывного участия в боевых действиях.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил народный депутат Федор Вениславский, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Что предусматривает новый подход:

после трехмесячного пребывания на передовой бойцы смогут получить несколько месяцев отдыха;

решение является альтернативой закону о демобилизации, который сейчас сложно принять;

механизм будет реализован не на уровне закона, а через директивы и приказы Генштаба или главнокомандующего.

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«Это как раз тот механизм, о котором также отмечает в своем обращении министр обороны, разработан механизм ротации: после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях, человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев. Это альтернатива увольнению или установлению четких сроков службы… Господин Умеров говорит, что эти рекомендации уже разработаны, будем ожидать.

Вениславский отметил, что на уровне закона это «невозможно урегулировать», поэтому, скорее всего, это будут «подзаконные нормативно-правовые акты, директивы главнокомандующего Вооруженными силами».

«Это должна быть директива: либо решение ставки, либо приказ главнокомандующего… Потому что на уровне закона мы не можем учесть особенности боевых действий, когда какое количество людей может быть уволено», — сказал депутат.

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По словам Вениславского, есть готовый законопроект, предлагающий разные сроки службы (12, 18 или 36 месяцев), после которых военные могут быть уволены. Однако в нынешних условиях активных боевых действий такая массовая демобилизация создала бы критические риски для обороноспособности страны.

«…Есть реальная ситуация на фронте. И в условиях, когда россия на разных направлениях пытается давить, принятие такого закона мгновенно приведет к увольнению очень большого количества людей, что приведет к очень негативным последствиям. Поэтому сейчас говорить о том, что мы этот законопроект получим, и он будет проголосован, это, как я уже неоднократно вам говорил, слишком оптимистично», — резюмировал Вениславский.

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