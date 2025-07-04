Google собирается ограничить монетизацию для YouTube-каналов с «неоригинальным» контентом — Finance.ua

Google собирается ограничить монетизацию для YouTube-каналов с «неоригинальным» контентом
Google объявила об очередном изменении в политике монетизации YouTube — и они коснутся многих тысяч каналов на площадке. С 15 июля политика будет обновлена относительно «оригинального» и «аутентичного» контента. Контент, который будет «противоречить обновленным правилам», будет подвергаться определенным ограничениям.
Об этом сообщает Insider Gaming.
«Чтобы монетизировать свои ролики в рамках партнерской программы YouTube, мы всегда требовали загружать „оригинальный“ и „аутентичный“ контент. 15 июля 2025 года YouTube обновит правила, чтобы оперативно обнаруживать контент, который производится массово и постоянно повторяется», — говорится в заявлении сервиса.
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Другими словами, новые правила направлены на те каналы, которые получили большую популярность благодаря AI-роликам, фейковым трейлерам и, возможно, реакционному контенту.
Владельцы подобных каналов, скорее всего, столкнутся с отключением монетизации — впрочем, Google не объяснили, как именно они будут определять «массовый» и «повторяющийся» контент.
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