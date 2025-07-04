Google собирается ограничить монетизацию для YouTube-каналов с «неоригинальным» контентом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google собирается ограничить монетизацию для YouTube-каналов с «неоригинальным» контентом

Технологии&Авто
34
Google собирается ограничить монетизацию для YouTube-каналов с «неоригинальным» контентом
Google собирается ограничить монетизацию для YouTube-каналов с «неоригинальным» контентом
Google объявила об очередном изменении в политике монетизации YouTube — и они коснутся многих тысяч каналов на площадке. С 15 июля политика будет обновлена ​​относительно «оригинального» и «аутентичного» контента. Контент, который будет «противоречить обновленным правилам», будет подвергаться определенным ограничениям.
Об этом сообщает Insider Gaming.
«Чтобы монетизировать свои ролики в рамках партнерской программы YouTube, мы всегда требовали загружать „оригинальный“ и „аутентичный“ контент. 15 июля 2025 года YouTube обновит правила, чтобы оперативно обнаруживать контент, который производится массово и постоянно повторяется», — говорится в заявлении сервиса.
Читайте также
Другими словами, новые правила направлены на те каналы, которые получили большую популярность благодаря AI-роликам, фейковым трейлерам и, возможно, реакционному контенту.
Владельцы подобных каналов, скорее всего, столкнутся с отключением монетизации — впрочем, Google не объяснили, как именно они будут определять «массовый» и «повторяющийся» контент.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems