АМКУ оштрафовал компании на 5,2 млн грн за сговор при закупке дизтоплива — Finance.ua

АМКУ оштрафовал компании на 5,2 млн грн за сговор при закупке дизтоплива Сегодня 23:34

АМКУ оштрафовал компании на 5,2 млн грн за сговор при закупке дизтоплива

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение о наложении штрафов на 5,2 млн грн на две компании — ООО «Научно-производственное предприятие «Разработка. Энергетика. Машиностроение» и ООО «Научно-производственное объединение «Система энерго». Решение было принято 3 июля 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Расследование АМКУ установило, что государственным специализированным хозяйственным предприятием «Леса Украины» в 2023 году проведены торги по закупке дизельного топлива ожидаемой стоимостью свыше 178 млн грн, в которых, в частности, приняли участие эти компании.

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ООО «Научно-производственное предприятие «Разработка. Энергетика. Машиностроение» и ООО «Научно-производственное объединение «Система энерго» при участии в торгах действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции, что является нарушением Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

За указанное нарушение законодательства на ответчиков наложены штрафы на общую сумму 5 232 633 грн.

При этом, согласно Закону Украины «О публичных закупках», основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что предприятие (участник) в течение последних трех лет привлекалось к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров.

Діло По материалам:

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