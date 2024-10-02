Минобороны разработало алгоритм дистанционных выплат семьям воинов-иностранцев — Finance.ua

Минобороны разработало алгоритм дистанционных выплат семьям воинов-иностранцев Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Минобороны разработало алгоритм дистанционных выплат семьям воинов-иностранцев

Департамент соцобеспечения Министерства обороны разработал алгоритм для дистанционных выплат семьям военнослужащих-иностранцев, погибших (умерших), пропавших без вести или захваченных в плен.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Алгоритм предусматривает пошаговый план действий для членов семей военнослужащих-иностранцев по получению денежного довольствия и других выплат.

Читайте также Правительство упростило процедуру выплат за гибель или ранение военных

Для оформления всех выплат заявителям следует обратиться в посольство Украины в стране проживания для установления личности и проверки дееспособности. После чего нужно оформить доверенность на своего представителя в Украине (адвоката, представителя) на право подачи комплекта документов в ТЦК и СП и открытие счета в банке государственного сектора Украины.

Затем нужно оформить следующие документы:

заявление на украинском языке на получение денежного довольствия (в случае смерти);

пособие на погребение (в случае смерти);

заверенная копия свидетельства о смерти военнослужащего, заверяемого в воинской части (в случае смерти);

заверенные копии документов, подтверждающих родственные связи с военнослужащим;

копии документов, удостоверяющих личность члена семьи;

копии документов, удостоверяющих регистрацию в Государственном реестре лиц — налогоплательщиков (для оформления налоговой отчетности);

согласие на обработку персональных данных на украинском языке;

другие документы при наличии.

Читайте также Денежные выплаты украинских военных с октября

Комплект заверенных и оформленных документов, в том числе доверенностей, следует отправить представителю в Украине, который по доверенности откроет счет в банке государственного сектора.

После этого представитель должен прибыть в ТЦК и СП или воинскую часть и подать вышеуказанные документы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.