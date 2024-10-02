Минобороны разработало алгоритм дистанционных выплат семьям воинов-иностранцев — Finance.ua
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Минобороны разработало алгоритм дистанционных выплат семьям воинов-иностранцев

Казна и Политика
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Минобороны разработало алгоритм дистанционных выплат семьям воинов-иностранцев
Минобороны разработало алгоритм дистанционных выплат семьям воинов-иностранцев
Департамент соцобеспечения Министерства обороны разработал алгоритм для дистанционных выплат семьям военнослужащих-иностранцев, погибших (умерших), пропавших без вести или захваченных в плен.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Алгоритм предусматривает пошаговый план действий для членов семей военнослужащих-иностранцев по получению денежного довольствия и других выплат.
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Для оформления всех выплат заявителям следует обратиться в посольство Украины в стране проживания для установления личности и проверки дееспособности. После чего нужно оформить доверенность на своего представителя в Украине (адвоката, представителя) на право подачи комплекта документов в ТЦК и СП и открытие счета в банке государственного сектора Украины.
Затем нужно оформить следующие документы:
  • заявление на украинском языке на получение денежного довольствия (в случае смерти);
  • пособие на погребение (в случае смерти);
  • заверенная копия свидетельства о смерти военнослужащего, заверяемого в воинской части (в случае смерти);
  • заверенные копии документов, подтверждающих родственные связи с военнослужащим;
  • копии документов, удостоверяющих личность члена семьи;
  • копии документов, удостоверяющих регистрацию в Государственном реестре лиц — налогоплательщиков (для оформления налоговой отчетности);
  • согласие на обработку персональных данных на украинском языке;
  • другие документы при наличии.
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Комплект заверенных и оформленных документов, в том числе доверенностей, следует отправить представителю в Украине, который по доверенности откроет счет в банке государственного сектора.
После этого представитель должен прибыть в ТЦК и СП или воинскую часть и подать вышеуказанные документы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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