Минобороны разработало алгоритм дистанционных выплат семьям воинов-иностранцев — Finance.ua

Минобороны разработало алгоритм дистанционных выплат семьям воинов-иностранцев
Департамент соцобеспечения Министерства обороны разработал алгоритм для дистанционных выплат семьям военнослужащих-иностранцев, погибших (умерших), пропавших без вести или захваченных в плен.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Алгоритм предусматривает пошаговый план действий для членов семей военнослужащих-иностранцев по получению денежного довольствия и других выплат.
Для оформления всех выплат заявителям следует обратиться в посольство Украины в стране проживания для установления личности и проверки дееспособности. После чего нужно оформить доверенность на своего представителя в Украине (адвоката, представителя) на право подачи комплекта документов в ТЦК и СП и открытие счета в банке государственного сектора Украины.
Затем нужно оформить следующие документы:
- заявление на украинском языке на получение денежного довольствия (в случае смерти);
- пособие на погребение (в случае смерти);
- заверенная копия свидетельства о смерти военнослужащего, заверяемого в воинской части (в случае смерти);
- заверенные копии документов, подтверждающих родственные связи с военнослужащим;
- копии документов, удостоверяющих личность члена семьи;
- копии документов, удостоверяющих регистрацию в Государственном реестре лиц — налогоплательщиков (для оформления налоговой отчетности);
- согласие на обработку персональных данных на украинском языке;
- другие документы при наличии.
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Комплект заверенных и оформленных документов, в том числе доверенностей, следует отправить представителю в Украине, который по доверенности откроет счет в банке государственного сектора.
После этого представитель должен прибыть в ТЦК и СП или воинскую часть и подать вышеуказанные документы.
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