Денежные выплаты украинских военных с октября — Finance.ua

Денежные выплаты украинских военных с октября Сегодня 13:00 — Личные финансы

Денежные выплаты украинских военных с октября

Военнослужащие, в отличие от наемных работников, получают не заработную плату, а денежное довольствие, которое зарплатой не считается.

На военных не распространяется действие Кодекса законов о труде, с ними не заключается трудовой договор. Права военнослужащих регулируются законом « О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей ».

Постановление Кабинета министров № 168 определяет размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих:

30 тыс. грн для тех, кто выполняет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф;

для тех, кто выполняет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф; 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

для военных, выполняющих боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен.

В Украине готовят новую систему выплат военным по американскому образцу. Министерство обороны приступило к публичному обсуждению Стратегии привлечения, развития и удержания человеческого капитала в силах обороны Украины на период до 2027 года.

Напомним, деньги, получаемые нашими военнослужащими в период действия военного положения, состоят из двух частей:

ежемесячное денежное довольствие;

дополнительное вознаграждение — надбавки, установленные на период военного положения. Сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен.

При увольнении с военной службы военнослужащий имеет право на компенсацию за неиспользованный отпуск. Размер компенсации рассчитывается исходя из среднемесячного дохода военнослужащего.

Также военный имеет право на единовременное денежное пособие, размер которого зависит от продолжительности службы и звания.

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