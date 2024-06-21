Минобороны разрабатывает новую стратегию привлечения людей в Силы обороны — Finance.ua

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Минобороны разрабатывает новую стратегию привлечения людей в Силы обороны

Личные финансы
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Минобороны разрабатывает новую стратегию привлечения людей в Силы обороны
Минобороны разрабатывает новую стратегию привлечения людей в Силы обороны
Министерство обороны Украины приступило к разработке Стратегии привлечения, развития и удержания человеческого капитала в Силах обороны на период до 2032 года. Проект стратегии и план мероприятий на период до 2026 г. будут разработаны до конца июля.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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«Эта инициатива призвана реформировать систему управления персоналом в сфере обороны на основе опыта широкомасштабного вторжения россии и вызовов, с которыми сталкиваются военные», — отметили в Минобороны.

Приоритетные цели стратегии включают:

  • новые подходы к подготовке граждан к вооруженной защите государства и военной службы;
  • прогнозируемость рекрутинга и адаптация к условиям службы;
  • внедрение новых механизмов управления военной карьерой по стандартам НАТО, включая рейтинговую систему отбора и продвижения по службе;
  • создание Единой базы данных Защитников и Защитниц для усовершенствования учета персонала;
  • разработка целостной системы социальной реинтеграции военнослужащих и ветеранов в гражданскую жизнь;
  • поддержка семей погибших, пропавших без вести и военнопленных.
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«Мы отходим от понимания военнослужащего как безличного ресурса. Система, где в центре стоит человек, его жизнь, здоровье, карьерный рост и социальная защита, станет ключом к мотивации защищать Родину. Государство должно стать ответственным работодателем в сфере обороны», — отметил министр обороны Рустем Умеров.
Напомним, что Министерство обороны Украины до конца этого года планирует открыть 40 рекрутинговых центров.
В рекрутинговых центрах можно узнать, в каких подразделениях и какие есть вакансии.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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