Минобороны разрабатывает новую стратегию привлечения людей в Силы обороны — Finance.ua

Минобороны разрабатывает новую стратегию привлечения людей в Силы обороны
Министерство обороны Украины приступило к разработке Стратегии привлечения, развития и удержания человеческого капитала в Силах обороны на период до 2032 года. Проект стратегии и план мероприятий на период до 2026 г. будут разработаны до конца июля.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Эта инициатива призвана реформировать систему управления персоналом в сфере обороны на основе опыта широкомасштабного вторжения россии и вызовов, с которыми сталкиваются военные», — отметили в Минобороны.
Приоритетные цели стратегии включают:
- новые подходы к подготовке граждан к вооруженной защите государства и военной службы;
- прогнозируемость рекрутинга и адаптация к условиям службы;
- внедрение новых механизмов управления военной карьерой по стандартам НАТО, включая рейтинговую систему отбора и продвижения по службе;
- создание Единой базы данных Защитников и Защитниц для усовершенствования учета персонала;
- разработка целостной системы социальной реинтеграции военнослужащих и ветеранов в гражданскую жизнь;
- поддержка семей погибших, пропавших без вести и военнопленных.
Читайте также
«Мы отходим от понимания военнослужащего как безличного ресурса. Система, где в центре стоит человек, его жизнь, здоровье, карьерный рост и социальная защита, станет ключом к мотивации защищать Родину. Государство должно стать ответственным работодателем в сфере обороны», — отметил министр обороны Рустем Умеров.
Напомним, что Министерство обороны Украины до конца этого года планирует открыть 40 рекрутинговых центров.
В рекрутинговых центрах можно узнать, в каких подразделениях и какие есть вакансии.
Поделиться новостью