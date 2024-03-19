Министры стран ЕС согласовали 5 миллиардов евро для помощи Украине оружием — Finance.ua

Министры стран ЕС согласовали 5 миллиардов евро для помощи Украине оружием Сегодня 10:15

Министры стран ЕС согласовали 5 миллиардов евро для помощи Украине оружием

Министры иностранных дел стран ЕС приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

Об этом идет речь в сообщении МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании.

«Заседание Совета министров иностранных дел ЕС, в котором принял участие глава МИД Украины, приняло окончательное решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Министр выразил благодарность коллегам за этот шаг», — говорится в сообщении.

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Позже Совет ЕС также сообщил о принятии решения о дополнительных 5 млрд евро и создании в рамках Европейского фонда мира Фонда помощи Украине.

«ЕС выполняет свои обязательства. Фонд помощи Украине превращает наши слова в действия. С помощью Фонда мы продолжим поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии всеми возможными средствами и так долго, как это потребуется», — заявил Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Вновь созданный фонд позволит ЕС в дальнейшем поддерживать растущие потребности Вооруженных сил Украины путем предоставления летального и нелетального военного оборудования и тренировок.

Кулеба также поблагодарил Чехию за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всех государств-членов ЕС, которые уже внесли свои вклады в ее воплощение.

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«Призываю тех, кто еще размышляет над вкладами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и нескольких других подобных инициатив. Каждый день имеет значение», — заявил министр.

На прошлой неделе постоянные представители стран ЕС поддержали увеличение на 5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине.

Економічна Правда По материалам:

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