Шмыгаль выделил пять секторов, в которых Украина хочет заявить о себе как будущий член ЕС — Finance.ua
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Шмыгаль выделил пять секторов, в которых Украина хочет заявить о себе как будущий член ЕС

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Шмыгаль выделил пять секторов, в которых Украина хочет заявить о себе как будущий член ЕС
Шмыгаль выделил пять секторов, в которых Украина хочет заявить о себе как будущий член ЕС
Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил пять секторов, где Украина надеется заявить о себе как будущий член ЕС. Речь идет об обороне, энергетике, сельском хозяйстве, сырьевом секторе и цифровых технологиях.
Об этом он сказал в интервью изданию Euractiv.
«Посмотрите на наш оборонный и военный сектор — Украина является центром военных и оборонных технологий, производит новое высокотехнологичное оборудование, и у нас есть потенциал стать европейским щитом, европейским арсеналом и укрепить оборонный потенциал ЕС», — заявил Шмыгаль.
Он отметил, что в Украине сейчас одни из сильнейших в мире вооруженных сил с многолетним реальным опытом на поле боя. «Это может укрепить европейскую оборонную систему», — указал премьер.
Украина может стать энергетическим хабом и «газовой безопасностью» для Европы, считает Шмыгаль, добавляя, что Киев может «принести стабильность и больше потенциала как экономического, так и энергетического» в ЕС.
«Мы пережили две очень тяжелые зимы, когда россия терроризировала нашу энергетическую инфраструктуру, но у нас все еще есть избыток в нашей энергетической системе, и мы можем поставлять чистую зеленую энергию на европейский рынок», — заявил Шмыгаль.
«У нас есть одно из самых больших на континенте подземных хранилищ газа на территории Украины, 33 миллиарда кубометров, в очень безопасных условиях, которыми уже сейчас пользуются многие европейские компании. Мы могли бы увеличить эти мощности для них до 10−15 миллиардов кубометров», — добавил он.
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Шмыгаль подчеркнул, что Украина также может «принести больше стабильности на мировой продовольственный рынок, и вместе с нами ЕС может стать сильным геополитическим игроком, когда речь идет о продовольственной стабильности и безопасности в мире».
Премьер-министр Украины отверг опасения, что некоторые страны-члены ЕС могут хотеть замедления прогресса из-за опасений относительно обвинений в нечестной торговой практике.
«Мы не намерены создавать нечестную конкуренцию с нашими соседями, европейскими странами и европейскими фермерами», — сказал Шмыгаль.
Он добавил, что Киев готов конкурировать по правилам ЕС и «готов к общению, переговорам и компромиссам».
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Кроме того, Киев рассчитывает развивать совместно с европейскими инвесторами добычу и переработку сырья и природных ресурсов.
Украина владеет 5% мировых запасов сырья и природных ресурсов, в том числе 22 из 30 важнейших видов сырья, имеющих решающее значение для европейского производства, таких как литий, кобальт и титан.
«У нас также есть очень хорошие технологии для киберзащиты благодаря нашей гибридной войне с россией, которые могут быть полезны для ЕС для повышения безопасности и стабильности в киберзащите в цифровой сфере», — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что Украина планирует расширить свою инфраструктуру от Черного моря до Балтики и принять участие в проекте Rail Baltica.
По материалам:
УНН
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