Аграрии уже вернули в Украину сотни миллионов долларов валютной выручки, — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аграрии уже вернули в Украину сотни миллионов долларов валютной выручки, — НБУ

Валюта
9
Аграрии уже вернули в Украину сотни миллионов долларов валютной выручки, — НБУ
Аграрии уже вернули в Украину сотни миллионов долларов валютной выручки, — НБУ
Меры по возврату валютной выручки из-за границы экспортерами аграрной продукции привели к тому, что она выросла на сотни миллионов долларов в месяц.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
«Вопрос возврата валютной выручки крайне важен для нас», — сказал он, отметив, что продажа валюты напрямую влияет на объем предложения на рынке и на баланс между спросом и предложением.
Читайте также
Гелетий сообщил, что инициативы НБУ, в частности, уменьшение предельного срока возврата средств по аграрной продукции со 180 до 90 дней, которые начали действовать с ноября 2023 года, сейчас уже приносят результаты.
«Мы видим наращивание возврата валютной выручки аграрным сектором. Оно измеряется сотнями миллионов в месяц, это рост», — сказал он.
В то же время Гелетий отметил, что «это не конец».
«И мы продолжим активное сотрудничество с правительством, в частности, по усовершенствованию критериев к верифицированным экспортерам аграрной продукции. К списку верифицированных будет еще примениться новый критерий — это состояние возврата валютной выручки», — сказал он.
Кроме того, НБУ предлагает распространить этот подход по верифицированным экспортерам на другие отрасли, кроме аграрного, сообщил Гелетий.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.