Аграрии уже вернули в Украину сотни миллионов долларов валютной выручки, — НБУ Сегодня 20:37 — Валюта

Аграрии уже вернули в Украину сотни миллионов долларов валютной выручки, — НБУ

Меры по возврату валютной выручки из-за границы экспортерами аграрной продукции привели к тому, что она выросла на сотни миллионов долларов в месяц.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

«Вопрос возврата валютной выручки крайне важен для нас», — сказал он, отметив, что продажа валюты напрямую влияет на объем предложения на рынке и на баланс между спросом и предложением.

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Гелетий сообщил, что инициативы НБУ, в частности, уменьшение предельного срока возврата средств по аграрной продукции со 180 до 90 дней, которые начали действовать с ноября 2023 года, сейчас уже приносят результаты.

«Мы видим наращивание возврата валютной выручки аграрным сектором. Оно измеряется сотнями миллионов в месяц, это рост», — сказал он.

В то же время Гелетий отметил, что «это не конец».

«И мы продолжим активное сотрудничество с правительством, в частности, по усовершенствованию критериев к верифицированным экспортерам аграрной продукции. К списку верифицированных будет еще примениться новый критерий — это состояние возврата валютной выручки», — сказал он.

Кроме того, НБУ предлагает распространить этот подход по верифицированным экспортерам на другие отрасли, кроме аграрного, сообщил Гелетий.

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