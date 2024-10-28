Министры финансов G7 признали нарушение потолка цен на российскую нефть — Finance.ua

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Министры финансов G7 признали нарушение потолка цен на российскую нефть

Энергетика
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Министры финансов G7 признали нарушение потолка цен на российскую нефть
Министры финансов G7 признали нарушение потолка цен на российскую нефть
Министры финансов стран «Группы семи» пообещали активизировать усилия, чтобы предотвратить попытки россии уклониться от санкций, касающихся потолка цены на российскую нефть.
Об этом сообщает The Guardian.
«Мы остаемся преданными дальнейшим инициативам в ответ на нарушение ограничения цен на нефть», — говорится в заявлении министров G7 после встречи в Вашингтоне без объяснения дальнейших шагов.
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В декабре 2022 года G7 вместе с ЕС и Австралией договорились оказать давление на покупателей российской нефти, установив ценовой потолок для сырья. Это имело целью ограничить продажи российской нефти и доходы от нее, при этом не привести к дефициту топлива на мировом рынке и резкому росту цен на нефть.
Но некоторые страны, в частности Китай, продолжают импортировать российскую сырую нефть, не соблюдая ценовой потолок.
Также министры финансов G7 заявили, что будут принимать дополнительные меры, чтобы «увеличить расходы россии на использование теневого флота для обхода санкций». По словам официальных лиц, россия использует свой флот теневых танкеров, многие из которых старые, немаркированные и плохо обслуживаются, чтобы обойти санкции, перевозя нефть без соответствующего декларирования груза или маршрутов. Иногда танкеры загружают или перегружают свой груз в открытом море.
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Министры G7 уверяют, что намерены «активизировать усилия, чтобы предотвратить поддержку финансовыми учреждениями уклонения россии от наших санкций». По данным Управления по контролю за иностранными активами США, российские финансовые учреждения разработали сеть зарубежных дочерних компаний для облегчения покупки или продажи подпадающих под санкции товаров.
Напомним, верхний предел цены на российскую нефть был установлен странами G7 на уровне 60 долларов.
По материалам:
Укрінформ
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