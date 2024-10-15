Чехия потратила на покупку российской нефти в 5 раз больше денег, чем на помощь Украине — Politico Сегодня 15:30 — Энергетика

Чехия потратила на покупку российской нефти в 5 раз больше денег, чем на помощь Украине — Politico

Чехия позволила своим нефтеперерабатывающим заводам заработать более миллиарда евро доходов благодаря скидкам на российское топливо, несмотря на то, что страна может обходиться без него и у нее есть альтернативы.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на исследование Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

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Специалисты обнаружили, что в этом году Чехия потратила более 7 млрд евро на российские нефть и газ, что в пять раз больше помощи, предоставленной Украине — для этого официальная Прага потратила 1,29 миллиарда евро.

Отмечается, что такая ситуация стала возможной, потому что Европейский Союз предоставил Чехии исключение из запрета на поставку российской нефти после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Цель такого исключения — предоставить странам без выхода к морю дополнительное время для поиска новых топливных маршрутов.

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Несмотря на это, в 2023 году зависимость Чехии от российской нефти фактически выросла до около 60% вопреки намерениям правительства поэтапно отказаться от закупок у москвы. В этом году такой показатель упал на 50%. Авторы отчета утверждают, что на рынке более чем достаточно свободных мощностей, чтобы Прага могла полностью прекратить свою зависимость от россии.

«Чехия могла бы обеспечить нормальную поставку нероссийской нефти, воспользовавшись преимуществами свободных мощностей Трансальпийского нефтепровода, по которому поставляется нефть из итальянского порта Триест, нефтепровода «Адрия», соединяющего его с нефтебазой «Дружба».

hromadske По материалам:

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