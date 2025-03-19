Министр сообщил, сколько земли потеряла Украина с начала большой войны — Finance.ua

Министр сообщил, сколько земли потеряла Украина с начала большой войны Сегодня 21:30 — Аграрный рынок

Министр сообщил, сколько земли потеряла Украина с начала большой войны

Украина с начала полномасштабной войны лишилась 25% своих сельхозземель, что привело к сокращению валового производства сельскохозяйственной продукции.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в эфире единого национального телемарафона.

«Мы с вами понимаем, что потеряли 20,5% всех сельскохозяйственных земель за время войны. Естественно, что это потеря существенных объемов выращенной продукции. Если сравнить, например, 2021 год, который был урожайный, успешный, мы вырастили 106 млн тонн зерновых и технических сельхозкультур. Прошлый 2024 год мы закончили с показателем в 77 млн ​​тонн», — сказал он.

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Министр отметил, что много территорий Украины не подлежат сельхозобработке, так как на этих сельхозугодиях идут военные действия, они заминированы или оккупированы. Выходом из ситуации, по мнению Коваля, может быть интенсификация производства.

Напомним, Институт аграрной экономики прогнозирует 3% роста производства сельхозпродукции в 2025 году.

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Економічна Правда По материалам:

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