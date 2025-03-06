В Украине расширили список сельхозтехники с компенсацией стоимости — Finance.ua

В Украине расширили список сельхозтехники с компенсацией стоимости Сегодня 07:05 — Аграрный рынок

В Украине расширили список сельхозтехники с компенсацией стоимости

В 2025 году перечень сельскохозяйственной техники и оборудования, на которые распространяется государственная программа 25% компенсации стоимости, расширили более чем на 100 наименований — до 11,848 тыс. единиц.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

«Украинские аграрии имеют возможность приобрести сельскохозяйственную технику, 25% стоимости (без НДС) которой компенсирует государство. В обновленный перечень вошли 11 848 единиц техники от 138 украинских предприятий… В обновленный в 2025 году список добавлено более 100 новых наименований», — говорится в сообщении.

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В обновленный в 2025 году список сельскохозяйственной техники, 25% стоимости (без НДС) которой компенсирует государство, добавлены:

оборудование для кормопроизводства,

машины для очистки и сортировки зерна,

системы для транспортировки,

посевная техника,

погрузочное оборудование,

системы орошения.

В министерстве отметили, что это продукция украинских производителей из Полтавской, Кировоградской, Тернопольской, Одесской, которая теперь включена в программу поддержки.

«Правительство работает над тем, чтобы аграрии имели доступ к современной технике, которая позволяет снизить затраты, повысить эффективность производства и укрепить конкурентоспособность украинского агросектора», — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо:

Выбрать технику или оборудование из Перечня на сайте Минэкономики.

Приобрести необходимое у определенного поставщика.

Подать заявку в уполномоченный банк и получить компенсацию.

Компенсация 25% стоимости сельхозтехники — это одна из программ «Сделано в Украине», которая была инициирована Президентом Украины и реализуется Министерством экономики.

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