В Украине расширили список сельхозтехники с компенсацией стоимости — Finance.ua
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В Украине расширили список сельхозтехники с компенсацией стоимости

Аграрный рынок
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В Украине расширили список сельхозтехники с компенсацией стоимости
В Украине расширили список сельхозтехники с компенсацией стоимости
В 2025 году перечень сельскохозяйственной техники и оборудования, на которые распространяется государственная программа 25% компенсации стоимости, расширили более чем на 100 наименований — до 11,848 тыс. единиц.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
«Украинские аграрии имеют возможность приобрести сельскохозяйственную технику, 25% стоимости (без НДС) которой компенсирует государство. В обновленный перечень вошли 11 848 единиц техники от 138 украинских предприятий… В обновленный в 2025 году список добавлено более 100 новых наименований», — говорится в сообщении.
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В обновленный в 2025 году список сельскохозяйственной техники, 25% стоимости (без НДС) которой компенсирует государство, добавлены:
  • оборудование для кормопроизводства,
  • машины для очистки и сортировки зерна,
  • системы для транспортировки,
  • посевная техника,
  • погрузочное оборудование,
  • системы орошения.
В министерстве отметили, что это продукция украинских производителей из Полтавской, Кировоградской, Тернопольской, Одесской, которая теперь включена в программу поддержки.
«Правительство работает над тем, чтобы аграрии имели доступ к современной технике, которая позволяет снизить затраты, повысить эффективность производства и укрепить конкурентоспособность украинского агросектора», — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
Чтобы воспользоваться программой, необходимо:
  • Выбрать технику или оборудование из Перечня на сайте Минэкономики.
  • Приобрести необходимое у определенного поставщика.
  • Подать заявку в уполномоченный банк и получить компенсацию.
Компенсация 25% стоимости сельхозтехники — это одна из программ «Сделано в Украине», которая была инициирована Президентом Украины и реализуется Министерством экономики.
По материалам:
Finance.ua
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