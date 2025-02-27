Институт аграрной экономики прогнозирует 3% роста производства сельхозпродукции в 2025 году — Finance.ua
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Институт аграрной экономики прогнозирует 3% роста производства сельхозпродукции в 2025 году

Аграрный рынок
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Институт аграрной экономики прогнозирует 3% роста производства сельхозпродукции в 2025 году
Институт аграрной экономики прогнозирует 3% роста производства сельхозпродукции в 2025 году, AP Photo
Объемы производства валовой продукции сельского хозяйства могут увеличиться против показателя 2024 года на 3%.
Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».
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Данный прогноз на 2025 год базируется на фактических площадях посева озимых и ожидаемых посевах яровых культур. Для расчетов использованы данные Государственной службы статистики Украины о прошлогоднем урожае и наличии поголовья скота и птицы на 1 января 2025 года.
«В растениеводстве ожидается рост валовой продукции на 3,4% больше, чем в прошлом. Оно обусловлено прежде всего расширением посевных площадей под масличные культуры, ростом урожайности кукурузы и потенциальным улучшением агротехнологий в целом. В то же время из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий в период вегетации возможно снижение урожайности отдельных культур, в частности рапса и ржи», — отмечают аналитики ИАЭ.
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Кроме того, по прогнозу ученых, объемы производства продукции животноводства увеличатся по сравнению с 2024 годом на 1,5% при росте продукции выращивания птицы (+5,5%) и свиней (+4,6%) и уменьшении по другим видам, в частности, говядина (-12%) и шерсть (-29,3%).
Несмотря на это, прогнозируемые объемы производства сельхозпродукции в этом году на 19,1% уступают показателю 2021 года, а также на 2,6% меньше 2023-го.
Ученые отметили, что основными вызовами для агропроизводителей остаются негативное влияние климатических изменений, низкая обеспеченность кадрами, прежде всего технических специальностей, весомые потери инфраструктуры, особенно в регионах, оккупированных или находящихся вблизи зоны ведения боевых действий.
По материалам:
Укрінформ
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