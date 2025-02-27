Цены на пшеницу в Украине достигли 11 000 грн/т, хотя мировые котировки начали падать — Finance.ua

Цены на пшеницу в Украине достигли 11 000 грн/т, хотя мировые котировки начали падать Сегодня 09:31 — Аграрный рынок

Сдерживание продаж пшеницы фермерами на фоне засушливой погоды приводит к дальнейшему росту спроса и цен экспортеров, которые пытаются сформировать экспортные партии зерна.

В течение недели экспортные цены спроса на украинскую пшеницу с доставкой в ​​порты Черного моря выросли еще на 2−4 $/т:

на продовольственную — до 228−232 $/т или 10 900−11 100 грн/т,

на фуражную — до 224−225 $/т или 10 550−10 700 грн/т.

Благодаря снижению стоимости международного фрахта и перевалки в портах трейдеры за месяц повысили цены спроса на 10−15 $/т, хотя спекулятивный рост мировых котировок, вызванный морозами в США, составил лишь 5−10 $/т.

В Украине сохраняется холодная сухая погода, и в ближайшее время значительные осадки не прогнозируются, что негативно влияет на возобновление вегетации озимых культур. Темпы экспорта пшеницы из Украины в феврале продолжают падать: за 24 дня отгружено 939 тыс т (2,05 млн т за этот же период в прошлом году), а в 2024/25 МГ уже экспортировано 11,74 млн т (11,27 млн ​​т на эту дату в прошлом году).

После спекулятивного роста биржевых цен на прошлой неделе вчера котировки упали еще на 1−2,2% на данных об улучшении состояния посевов в Техасе, где за неделю количество озимой пшеницы в хорошем или отличном состоянии увеличилось на 4% до 37%, хотя в Оклахоме уменьшилось на 6% до 34%. С апреля в США начнёт еженедельно выходить отчет о состоянии посевов.

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