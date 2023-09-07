Министр финансов рассказал, предусмотрено ли увеличение налогов в госбюджете-2024 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Министр финансов рассказал, предусмотрено ли увеличение налогов в госбюджете-2024

Казна и Политика
22
Министр финансов рассказал, предусмотрено ли увеличение налогов в госбюджете-2024
Министр финансов рассказал, предусмотрено ли увеличение налогов в госбюджете-2024
Проект государственного бюджета на 2024 год не будет сопровождаться проектом закона о внесении налоговых изменений для увеличения доходов.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.
«Мы не намерены вносить отдельные изменения в Налоговый кодекс. Мы считаем, что налоговая система должна быть стабильна во время войны», — сказал министр.
Читайте также
Марченко подтвердил, что в отношении налога на доходы физических лиц Минфин собирается перераспределить «военный» НДФЛ (по выплатам в секторе обороны — военных и правоохранителей), который сейчас направляется в местные бюджеты. И направить его в общий фонд государственного бюджета в сектор безопасности и обороны.
«То есть те излишки средств, которые сейчас формируются в части военного НДФЛ, которые оседают на счетах местных бюджетов, должны работать на сектор безопасности и обороны», — пояснил министр.
По его словам, по этому вопросу продолжается дискуссия.

Справка Finanace.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде по случаю Дня Конституции заявил, что является сторонником снижения налогов. «Но сейчас во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами мы не можем позволить себе снижать налоги. Но когда Украина победит, сама станет донором для мира, наш уровень возможностей будет выше», — сказал он;
  • ранее Марченко заявлял, что идея Президента Владимира Зеленского о снижении налогов после войны может быть реализована. Не исключено, что это сделает уже другое правительство;
  • в то же время в Украине с 1 июля 2023 года вернули довоенные налоги, отменив изменения, принятые весной 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.