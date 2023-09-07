Министр финансов рассказал, предусмотрено ли увеличение налогов в госбюджете-2024 — Finance.ua

Министр финансов рассказал, предусмотрено ли увеличение налогов в госбюджете-2024 Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Министр финансов рассказал, предусмотрено ли увеличение налогов в госбюджете-2024

Проект государственного бюджета на 2024 год не будет сопровождаться проектом закона о внесении налоговых изменений для увеличения доходов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.

«Мы не намерены вносить отдельные изменения в Налоговый кодекс. Мы считаем, что налоговая система должна быть стабильна во время войны», — сказал министр.

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Марченко подтвердил, что в отношении налога на доходы физических лиц Минфин собирается перераспределить «военный» НДФЛ (по выплатам в секторе обороны — военных и правоохранителей), который сейчас направляется в местные бюджеты. И направить его в общий фонд государственного бюджета в сектор безопасности и обороны.

«То есть те излишки средств, которые сейчас формируются в части военного НДФЛ, которые оседают на счетах местных бюджетов, должны работать на сектор безопасности и обороны», — пояснил министр.

По его словам, по этому вопросу продолжается дискуссия.

Справка Finanace.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде по случаю Дня Конституции заявил, что является сторонником снижения налогов. «Но сейчас во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами мы не можем позволить себе снижать налоги. Но когда Украина победит, сама станет донором для мира, наш уровень возможностей будет выше», — сказал он;



ранее Марченко заявлял, что идея Президента Владимира Зеленского о снижении налогов после войны может быть реализована. Не исключено, что это сделает уже другое правительство;

в то же время в Украине с 1 июля 2023 года вернули довоенные налоги, отменив изменения, принятые весной 2022 года.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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