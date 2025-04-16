Министерство образования США заморозило финансирование для Гарвардского университета — Finance.ua
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Министерство образования США заморозило финансирование для Гарвардского университета

Мир
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Министерство образования США заморозило финансирование для Гарвардского университета
Министерство образования США заморозило финансирование для Гарвардского университета
Министерство образования США заморозило 2,2 млрд долларов финансирования для Гарвардского университета после того, как учебное заведение отклонило требование администрации президента Трампа ввести жесткий госнадзор.
Об этом говорится в сообщении на сайте минобразования США.
Минобразования США связало заморозку финансирования с борьбой с антисемитизмом, которую не выполняет администрация университета. В Минобразования США считают, что в Гарварде якобы преследуют студентов еврейского происхождения.
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«Заявление Гарвардского университета подкрепляет тревожное представление о правах, которое эндемично в самых престижных университетах и ​​колледжах нашей страны — что федеральные инвестиции не сопровождаются ответственностью за соблюдение законов о гражданских правах», — говорится в заявлении.
Напомним, 14 апреля Гарвардский университет официально отказался выполнять требования администрации Дональда Трампа по введению масштабного правительственного контроля, изменений в системе управления, приема и найма персонала.
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Руководство университета назвало эти требования незаконными и неконституционными, несмотря на угрозы лишения заведения многомиллиардного федерального финансирования.
Ранее Гарвард получил письмо от федеральных ведомств, содержавшее ряд требований в рамках новой кампании администрации против, как утверждается, «антисемитизма» и «леворадикальной идеологии» на кампусах. Речь идет о проверке финансирования университета и его аффилированных структур в размере более $9 миллиардов.
По материалам:
suspilne.media
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