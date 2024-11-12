«Минималка» в Украине: прогнозы на 2025 год — Finance.ua

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«Минималка» в Украине: прогнозы на 2025 год

Казна и Политика
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«Минималка» в Украине: прогнозы на 2025 год
«Минималка» в Украине: прогнозы на 2025 год
Минимальная зарплата в Украине — один из главных индикаторов уровня жизни, который влияет на благосостояние значительной части населения.
По состоянию на 2024 год минималка составляет 8000 гривен, и этот показатель важен для работников, предпринимателей и всех, кто рассчитывает на стабильность экономики страны.
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В 2025 году, как ожидается, минимальная зарплата в Украине может возрасти, продолжая тенденцию, которая наблюдается из года в год. Однако чиновники не берутся обещать, что это произойдет. К примеру, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, комментируя возможные изменения, отметила, что повышение минимальной заработной платы в 2025 году даже на 100 гривен будет стоить бюджету 5,3 миллиарда.
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В то же время экономисты прогнозируют, что для поддержания уровня жизни минимальная зарплата в Украине в 2025 году должна увеличиться хотя бы на 10−15%. Предполагается, что эти изменения могут быть приняты правительством для того, чтобы хоть как-то снизить разрыв между минимальным доходом и уровнем инфляции.
Прожиточный минимум в Украине
Прожиточный минимум также важный фактор, ведь именно его изменения определяют, какой минимальный доход будет достаточным для покрытия базовых потребностей граждан. Сегодня он составляет 2920 гривен в месяц.
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И, принимая во внимание рост цен и инфляцию, эксперты высказывают мнение, что «минималка» в Украине в 2025 году просто обязана быть увеличена, чтобы поддерживать рассчитываемый прожиточный минимум исходя из потребностей в питании, жилье и услугах.
Считается, что увеличение «минималки» в Украине может иметь положительные последствия для экономического роста, поскольку способствует повышению покупательной способности граждан и стимулирует малый и средний бизнес. С другой стороны, рост минимальной зарплаты несет риски для предпринимателей, особенно для малого бизнеса, который может ощутить дополнительное финансовое давление.
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По материалам:
УНІАН
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