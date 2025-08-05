Минфин улучшает роловер благодаря резервным ОВГЗ — Finance.ua

Минфин улучшает роловер благодаря резервным ОВГЗ Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Минфин улучшает роловер благодаря резервным ОВГЗ

В июле Министерство финансов разместило новый выпуск резервных облигаций, который позволил значительно улучшить роловер внутреннего долга как в гривне, так и во всех валютах.

Об этом пишут аналитики ICU.

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В прошлом месяце Минфин размещал облигации во всех трех валютах, но по итогам месяца наибольший вклад в улучшение роловера обеспечили именно гривневые облигации.

Наиболее заметным было размещение нового выпуска резервных ОВГЗ, проданных объемом более 20 млрд грн.

Если в мае и июне министерство привлекало по 34 и 37 млрд грн, то в июле гривневые поступления в бюджет составили почти 55 млрд грн. Так что с учетом небольших объемов погашений уровень рефинансирования гривневого долга в июле составил 261%, а по итогам 7 м 25 вырос до 107% по сравнению с 91% за 1п25.

Кроме того, министерство разместило валютные ОВГЗ на 169 млн евро и $216 млн. Однако объем привлеченных средств в этих валютах был значительно меньше, чем совершенные в июле погашения. Так что в евро роловер в июле составил 89%, а в долларах — 53%.

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Несмотря на невысокий уровень рефинансирования валютных погашений, общий уровень роловера во всех валютах за июль вырос до 102% за 7 м 25 по сравнению с 87% за 1п25. Объемы запланированных погашений в этом месяце незначительные — $280 млн 21 августа и 12 млрд грн резервных облигаций уже на этой неделе.

Что в августе

Минфин планирует еженедельно размещать три привычных выпуска гривневых ОВГЗ с погашением через 14 и 19 месяцев, а также через три года. Новые четырехлетние (потенциально резервные) ОВГЗ Минфин планирует размещать только завтра в объеме 10 млрд грн. Также в августе министерство будет трижды предлагать валютные ОВГЗ в долларах США: завтра на $140 млн и дважды в конце месяца.

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