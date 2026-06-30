Минфин США запустил онлайн-портал для запросов на отмену санкций Сегодня 15:29 — Фондовый рынок

Минфин США запустил онлайн-портал для запросов на отмену санкций

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США запустило на своем сайте Reconsideration Portal — онлайн-платформу, позволяющую лицам, включенным в санкционные списки, подавать ходатайство об исключении из них в электронном формате.

Bloomberg. Об этом сообщают OFAC

Как будет работать новый сервис

Как сообщили в ведомстве, новый портал создан для упрощения и ускорения процедуры пересмотра санкционных решений.

Кроме представления ходатайств об исключении из санкционных списков, пользователи смогут посылать запросы на получение несекретной и неконфиденциальной информации, которая стала основанием для применения санкций.

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Лица, попавшие в санкционные списки США, имели право обжаловать такие решения и раньше. Однако для этого им обычно приходилось нанимать профильных юристов, а вся коммуникация и обмен документами происходили по обычной или электронной почте.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что США отменили часть антироссийских санкций. Министерство финансов США опубликовало список, в котором семь российских граждан, два судна и две турецкие компании. В то же время в сообщении о причинах такого решения ничего не указано.

Українська правда По материалам:

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