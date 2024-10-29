Минфин США обнародовал правила, ограничивающие американские инвестиции в технологии двойного назначения Китая — Finance.ua

Минфин США обнародовал правила, ограничивающие американские инвестиции в технологии двойного назначения Китая Сегодня 19:14 — Мир

Минфин США обнародовал правила, ограничивающие американские инвестиции в технологии двойного назначения Китая

Минфин США опубликовал на своем сайте правила, призванные ограничить американские инвестиции в технологии, которые могут использоваться в военной сфере Китая и некоторых других стран.

«Страны, вызывающие беспокойство, используют инвестиции США так, что это может привести к ускорению разработки чувствительных технологий и продуктов, подрывающих интересы нашей национальной безопасности», — говорится в сообщении Белого дома о публикации правил.

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Правила запрещают гражданам США инвестировать в технологии, которые могут угрожать национальной безопасности Америки, и требуют уведомлять Минфин о ряде соответствующих транзакций.

В Белом доме отметили, что «администрация стремится обеспечить безопасность Америки, препятствуя Китайской Народной Республике развивать ключевые технологии, имеющие решающее значение для модернизации ее вооруженных сил».

В правилах упоминаются полупроводники, микроэлектроника, квантовые информационные технологии, искусственный интеллект, поскольку эти технологии могут стать основой новых продуктов в военной сфере.

«Инвестиции США, включая такие нематериальные выгоды, как управленческая помощь и доступ к инвестиционным и кадровым сетям, часто сопровождающим потоки капитала, не должны использоваться для оказания помощи заинтересованным странам в развитии их военного, разведывательного и кибернетического потенциала», — заявил помощник министра финансов по инвестиционной безопасности Пол Розен, которого цитирует Минфин.

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