Минфин США обнародовал правила, ограничивающие американские инвестиции в технологии двойного назначения Китая — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минфин США обнародовал правила, ограничивающие американские инвестиции в технологии двойного назначения Китая

Мир
13
Минфин США обнародовал правила, ограничивающие американские инвестиции в технологии двойного назначения Китая
Минфин США обнародовал правила, ограничивающие американские инвестиции в технологии двойного назначения Китая
Минфин США опубликовал на своем сайте правила, призванные ограничить американские инвестиции в технологии, которые могут использоваться в военной сфере Китая и некоторых других стран.
«Страны, вызывающие беспокойство, используют инвестиции США так, что это может привести к ускорению разработки чувствительных технологий и продуктов, подрывающих интересы нашей национальной безопасности», — говорится в сообщении Белого дома о публикации правил.
Читайте также
Правила запрещают гражданам США инвестировать в технологии, которые могут угрожать национальной безопасности Америки, и требуют уведомлять Минфин о ряде соответствующих транзакций.
В Белом доме отметили, что «администрация стремится обеспечить безопасность Америки, препятствуя Китайской Народной Республике развивать ключевые технологии, имеющие решающее значение для модернизации ее вооруженных сил».
Читайте также
В правилах упоминаются полупроводники, микроэлектроника, квантовые информационные технологии, искусственный интеллект, поскольку эти технологии могут стать основой новых продуктов в военной сфере.
«Инвестиции США, включая такие нематериальные выгоды, как управленческая помощь и доступ к инвестиционным и кадровым сетям, часто сопровождающим потоки капитала, не должны использоваться для оказания помощи заинтересованным странам в развитии их военного, разведывательного и кибернетического потенциала», — заявил помощник министра финансов по инвестиционной безопасности Пол Розен, которого цитирует Минфин.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.