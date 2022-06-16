Минфин: Решение об учетной ставке не влияет на доходность наших облигаций — Finance.ua

По словам правительственного уполномоченного, Украина надеется вернуться к полноценному функционированию внутреннего рынка капитала после победы в войне.
«До войны нашей целью было продление среднего срока до погашения нашего долга, но сейчас у нас нет такой возможности. Нашим приоритетом сейчас является обеспечение полного реинвестирования внутреннего долга как в гривнах, так и в валюте», — отметил Буца.
По его словам, Минфин наблюдает значительный интерес к военным облигациям со стороны граждан. Крупнейшие институциональные участники предоставили розничным клиентам доступ к рынку. Индивидуальных инвесторов на данный момент около 85 тысяч.
"С начала войны мы сохранили доходность наших облигаций на довоенном уровне. Мы убеждены, что государственные облигации — это инструмент поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли. Механизм определения цены на вторичном рынке пока не работает и соответственно у нас нет ценовых индикаторов. Поэтому военные ОВГЗ останутся частично гуманитарным и частично коммерческим инструментом.
Исторически не было какой-либо сильной корреляции между доходностью ОВГЗ и учетной ставкой НБУ, кроме кратчайшего конца кривой доходности, поэтому решение об учетной ставке не влияет на доходность наших облигаций.
Наша цель — максимальная экономия средств государственного бюджета, и мы не можем позволить себе увеличивать стоимость обслуживания государственного долга и тратить на это средства, которые необходимо потратить на финансирование армии. Мы сохраним кривую доходности на довоенном уровне, а аукцион в прошлый вторник показал, что спрос остается значительным", — отметил Буца.
«Погашение внешнего долга относительно равномерно. У нас кризис, который полностью вызван войной. Для нас важно сохранить доступ к международным рынкам капитала после войны, поскольку мы ожидаем, что частные инвесторы примут участие в восстановлении украинской экономики», — резюмировал он.