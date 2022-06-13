Большинство членов комитета НБУ ожидают, что повышение учетной ставки до 25% является последним в цикле — Finance.ua
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Большинство членов комитета НБУ ожидают, что повышение учетной ставки до 25% является последним в цикле

Сегодня 16:37Кредит&Депозит
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Большинство членов комитета монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ) считают повышение учетной ставки до 25% последним в этом цикле, сообщила пресс-служба регулятора.
«Большинство членов КМП ожидают, что повышение учетной ставки до 25% последнее в этом цикле, а в дальнейшем, по мере улучшения ситуации на фронте и в экономике, НБУ сможет вернуться к смягчению монетарной политики», — указано в сообщении Нацбанка.
Несколько участников дискуссии отметили, что в более продолжительной перспективе следует быть готовыми к сценарию значительного притока капитала в Украину из-за поступления международной помощи и благодаря программам восстановления экономики.
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«Такой приток капитала приведет к укреплению реального обменного курса и ухудшению конкурентоспособности внутренних производителей. Для недопущения этих тенденций НБУ придется достаточно быстро снижать учетную ставку», — говорится в сообщении.
В то же время несколько других членов КМП подчеркнули, что неопределенность остается высокой, поэтому Нацбанк должен решительно применить все имеющиеся инструменты для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, в частности (при необходимости) дополнительно повышать учетную ставку.
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По их мнению, в дальнейшем действия НБУ будут в значительной степени зависеть от ситуации на фронте, так как при длительном военном противостоянии инфляционные риски существенно усилятся.
Члены КМП согласились, что если монетарная трансмиссия ключевой ставки в рыночные доходности по тем или иным причинам окажется недостаточной, НБУ должен ввести дополнительные меры, направленные на ее усиление, а также на поддержание курсовой стабильности и защиту международных резервов.
По материалам: BIN
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