Национальный банк поднял учетную ставку до 25%: что будет с кредитованием — Finance.ua

Национальный банк поднял учетную ставку до 25%: что будет с кредитованием

Национальный банк поднял учетную ставку до 25%: что будет с кредитованием

В Национальном банке не ожидают в нынешних условиях значительного негативного влияния повышения учетной ставки на объемы кредитования.

Об этом сообщает Нацбанк в Telegram-канале.

«Существенное повышение учетной ставки Национальным банком сразу на 15 п.п. до 25% вызывает много дискуссий. Один из ключевых дискуссионных вопросов — возможное негативное влияние этого шага на кредитование: мол, если гривна подорожает, то подорожают и банковские кредиты для бизнеса и населения, что будет сдерживать восстановление экономики», — говорится в сообщении.

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Как объясняют в Нацбанке, в условиях рыночной экономики причинно-следственная связь традиционно такова: вслед за ростом учетной и депозитной ставки стоимость кредитования также растет. В то же время регулятор не ожидает при текущих условиях значительного негативного влияния повышения учетной ставки на объемы кредитования.

Причины:

во-первых, стоимость кредитов банки определяют, ориентируясь не на размер учетной ставки, а на фактическую стоимость фондирования депозитов населения и бизнеса. Поэтому кредитные ставки будут расти постепенно и соизмеримо с ростом стоимости депозитов и преимущественно с сохранением текущего спреда между ними;

во-вторых, с начала полномасштабной войны кредитование растет преимущественно за счет участия банков в государственных программах, в том числе «Доступные кредиты 5-7-9%». А условиями этой программы предусмотрена фиксированная ставка для заемщиков. Поэтому заемщики по-прежнему получат доступ к дешевым кредитам. А ставка, по которой получают доходы банки, будет расти параллельно ставкам по депозитам;

в-третьих, ставки по новым гривневым кредитам бизнеса включают плату за риски, которые значительно выше в условиях военного времени. Так что кредитные ставки на фоне рисков, вызванных полномасштабной войной, уже выросли даже при неизменной ключевой ставке — с 10,8% годовых в январе до 13,7% в апреле. Но доступ банков и заемщиков к государственным программам гарантий на портфельной основе снижает риски и снижает давление на кредитные процентные ставки;

в-четвертых, банкам важно поддержать клиентов в затруднительных обстоятельствах. Для этого финучреждения идут на уступки клиентам, испытавшим финансовые трудности из-за войны, в частности предлагая реструктуризации и временно более низкие кредитные ставки. Такие шаги снижают потенциальные потери самих банков из-за дефолтов заемщиков и не оказывают негативного влияния на капитал.

«В нынешних условиях главная задача Национального банка — сохранить макрофинансовой стабильности путем ухода от ценовых и курсовых шоков, ухода от обесценивания гривневых средств населения и бизнеса, сохранения доверия к национальной валюте, сбережения международных резервов для поддержки экономики, стабилизации ожиданий экономических агентов», — добавили в Нацбанке.

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