Минфин разместил ОВГЗ на 6,7 млрд гривен и $201 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минфин разместил ОВГЗ на 6,7 млрд гривен и $201 млн

Фондовый рынок
28
Минфин разместил ОВГЗ на 6,7 млрд гривен и $201 млн
Минфин разместил ОВГЗ на 6,7 млрд гривен и $201 млн
Министерство финансов 25 марта разместило облигаций внутреннего государственного займа на 6,7 млрд гривен и 201 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Читайте также
Размещены бумаги со сроком обращения 1,4 года на 4,7 млрд гривен под 16,35% годовых и 2,4 года — на 2 млрд гривен под 17,45% годовых.
Бумаги в долларах имеют сроки обращения 1 год и доходность 4,5% годовых.
Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.
Читайте также
До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 — 44,5 млн гривен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems