Минфин разместил ОВГЗ на 6,7 млрд гривен и $201 млн — Finance.ua

Минфин разместил ОВГЗ на 6,7 млрд гривен и $201 млн Сегодня 15:27 — Фондовый рынок

Минфин разместил ОВГЗ на 6,7 млрд гривен и $201 млн

Министерство финансов 25 марта разместило облигаций внутреннего государственного займа на 6,7 млрд гривен и 201 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

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Размещены бумаги со сроком обращения 1,4 года на 4,7 млрд гривен под 16,35% годовых и 2,4 года — на 2 млрд гривен под 17,45% годовых.

Бумаги в долларах имеют сроки обращения 1 год и доходность 4,5% годовых.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

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До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 — 44,5 млн гривен.

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