Минфин привлек более 9 миллиардов от продажи облигаций, снизив ставки — Finance.ua
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Минфин привлек более 9 миллиардов от продажи облигаций, снизив ставки

Фондовый рынок
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Минфин привлек более 9 миллиардов от продажи облигаций, снизив ставки
Минфин привлек более 9 миллиардов от продажи облигаций, снизив ставки
Министерство финансов на аукционе 7 мая разместило облигации на сумму 9,328 млрд грн.
1-летние ОВГЗ Минфин разместил на 3,192 млрд грн под 15,25% годовых (ставка снизилась на 0,14 п.п.). Минфин удовлетворил 24 заявок из 34 под 15,25%, отклонив заявки с доходностью до 15,39%.
2-летние ОВГЗ принесли 3,1 млрд грн под 16,29% годовых (-0,06 п.п.). Минфин удовлетворил все 16 заявок под 16,29−16,3%.
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3,2-летние ОВГЗ стоили 17,5% годовых (-0,1 п.п.) и принесли в бюджет 3,099 млрд грн. Минфин удовлетворил 22 заявки по 28 под 17−17,5%, отклонив заявки с доходностью до 17,6%.
Инфографика: Министерство финансов
Инфографика: Министерство финансов
Напомним, по данным Депозитария НБУ, за четыре месяца 2024 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 102 876,7 млн ​​грн, 763,6 млн дол. США и 557,2 млн евро.
На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 26 122,9 млн грн, 810,9 млн дол. США и 555,5 млн евро.

Если у вас есть ОВГЗ или другие финактивы: как это влияет на субсидии 🔍

По материалам:
Фінансовий клуб
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