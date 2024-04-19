Минфин привлек более $3 миллиарда внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета — Finance.ua
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Минфин привлек более $3 миллиарда внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета

Казна и Политика
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Минфин привлек более $3 миллиарда внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета
Минфин привлек более $3 миллиарда внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета
Для покрытия дефицита бюджета за первые три месяца 2024 года Министерство финансов привлекло 3,1 млрд долларов внутренних заимствований.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время встречи финансового блока G7 в рамках рабочего визита в Вашингтон, передает пресс-служба министерства.
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По его словам, украинская экономика адаптировалась к полномасштабной войне и продолжает удерживать финансовую стабильность.
«В I квартале доходы бюджета увеличились на 62% по сравнению с I кварталом 2023 года. Это на 13% больше плановых показателей. За первые три месяца 2024 года Минфин привлек 3,1 млрд долларов США для финансирования дефицита бюджета за счет внутренних заимствований», — отметил Марченко.
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Он также подчеркнул, что у всех этих мер эффект ограниченный, поскольку финансовые потребности Украины в условиях войны значительны, международная поддержка продолжает быть жизненно необходимой.
«Важно найти механизмы, как обеспечить Украину необходимыми средствами уже сейчас. Именно поэтому нам нужно ускорить разработку процедур использования замороженных российских активов для нужд Украины», — сказал министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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