Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ — Finance.ua

Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Министерство финансов 26 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 12,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.
От размещения 1-летних гривневых ОВГЗ под 16,24% удалось привлечь 4,2 млрд грн.
При этом от продажи ОВГЗ со сроком обращения 2 года поступило 4,1 млрд грн под 17,2% годовых.
А размещение облигаций сроком обращения более трех лет под 18,26% годовых принесло госбюджету 1,2 млрд грн.
Также Минфин разместил 1-летние облигации в долларах под 4,63% - удалось привлечь 74 млн долл.
Напомним, в феврале средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ составила 17,32%, в то время как украинский индекс ставок по депозитам физических лиц составил всего 11,34%. Годовая доходность гривневых государственных облигаций в феврале в 1,53 раза превышала среднюю ставку по банковским депозитам.
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