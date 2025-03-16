Минфин подтвердил намерения пересмотреть налоги для ФЛП — Finance.ua
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Минфин подтвердил намерения пересмотреть налоги для ФЛП

Казна и Политика
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Минфин подтвердил намерения пересмотреть налоги для ФЛП
Кабмин планирует продолжить реформу упрощенной системы налогообложения. В правительстве планируют существенно пересмотреть условия для ФЛП и повысить налоги.
Об этом говорится в отчете Минфина о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году.
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Согласно Национальной стратегии доходов, реформа будет направлена ​​на имплементацию следующих изменений по сравнению с действующей моделью ССО:
  1. В течение переходного периода, который продлится три года, ставки единого налога для юридических лиц третьей группы будут постепенно увеличиваться до обычной ставки налога на прибыль (сейчас 18%). По окончании переходного периода для юридических лиц будет установлен запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения.
  2. Вторая и третья группы ССО для физических лиц-предпринимателей будут объединены в одну, а ставки налога на доход будут дифференцированными. Эта шкала будет предусматривать минимальную ставку в размере 3% для торговой деятельности и будет содержать градацию ставок до 17% для ряда услуг.
  3. Список видов деятельности, разрешенных для роли в первой группе ССО, будет пересмотрен с целью сокращения за счет высокомаржинальных видов бизнеса. Подход к налогообложению будет пересмотрен: будет отменен фиксированный размер налога и применен исключительно налог с фактически полученного дохода.
  4. К плательщикам ССО объединенной второй группы будет обязательно применение регистраторов расчетных операций (классических РРО или программных РРО).
  5. Порог регистрации плательщиком НДС будет эффективно применяться ко всем плательщикам ССО.
  6. Для фермерских хозяйств (физических лиц), которые останутся в режиме четвертой группы ССО, база налогообложения будет расширена.
  7. Для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет будут пересмотрены в сторону увеличения в размере эквивалентного общему значению ставки налога на прибыль.
  8. Будут упразднены исключения относительно возможности ведения хозяйственной деятельности без обязанности осуществлять учет и документально подтверждать происхождение находящихся в реализации товаров.

Статистика ФЛПов

По данным Минфина, по состоянию на 1 января 2025 года общее количество физических лиц — предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения составляет 1625,7 тысячи человек, что на 52,5 тыс. человек больше, чем по состоянию на 1 января 2024 года.
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В разрезе групп, физических лиц — предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения избрали:
  • первую группу — 194,9 тыс. человек, что на 7,4% меньше против 2023 года, доля которых в общей сложности составила 12%;
  • вторую группу — 630,6 тыс. человек, что на 4,8% больше по сравнению с 2023 годом, доля которых в общем количестве составляла 38,8%;
  • третью группу — 800,2 тыс человек, что на 4,9% больше по сравнению с 2023 годом, доля которых в общем количестве составляла 49,2%;
  • четвертую группу — 0,7 тыс человек.
По состоянию на 1 января 2025 года поступления составляют более 55,1 млрд грн, что на 17,1 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом.
По материалам:
РБК-Україна
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