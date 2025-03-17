Налоговики рассказали, сколько миллиардов военного сбора получил бюджет с начала года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговики рассказали, сколько миллиардов военного сбора получил бюджет с начала года

Казна и Политика
23
Налоговики рассказали, сколько миллиардов военного сбора получил бюджет с начала года
Налоговики рассказали, сколько миллиардов военного сбора получил бюджет с начала года
В 2024 году налогоплательщики перечислили в бюджет в общей сложности 51,2 миллиарда гривен военного сбора, а за первые два месяца 2025 года — уже 22,1 млрд грн.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
По данным Государственной казначейской службы Украины, в 2024 году в бюджет поступило 51 198 465,34 тыс. грн военного сбора", — говорится в сообщении.
За первые два месяца 2025 года объем поступлений военного сбора составляет 22,1 млрд грн, что на 16,1 млрд грн или в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было уплачено 5,99 млрд грн.

Читайте также: Что меняется для ФЛП в 2025 году

В разрезе категорий плательщиков за январь-февраль 2025 года поступления распределились следующим образом:
  • основная часть — 19,1 млрд грн поступила от доходов физических лиц;
  • от физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (I, II и IV группы) поступило 1,36 млрд грн;
  • от юридических лиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения (III группа) — 30,1 млн грн;
  • от физических лиц по результатам годового декларирования — 273 млн грн;
  • от размещения ОВГЗ (в том числе физическими лицами) и из начислений на социальные выплаты — 1,37 млрд грн.
Напомним, 28 ноября 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (законопроект № 11416д) об увеличении налогов, в том числе военного сбора. Налоговые изменения начали действовать с 1 января 2025 года. Среди ключевых изменений, принятых парламентом: повышение военного сбора с 1,5% до 5% (но сохранение военного сбора на уровне 1,5% для военнослужащих); увеличение налогов для ФЛП 1−2 группы; введение 1% налога для всех форм ФЛП 3 группы и прочее.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems