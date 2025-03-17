Налоговики рассказали, сколько миллиардов военного сбора получил бюджет с начала года — Finance.ua

Налоговики рассказали, сколько миллиардов военного сбора получил бюджет с начала года Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Налоговики рассказали, сколько миллиардов военного сбора получил бюджет с начала года

В 2024 году налогоплательщики перечислили в бюджет в общей сложности 51,2 миллиарда гривен военного сбора, а за первые два месяца 2025 года — уже 22,1 млрд грн.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По данным Государственной казначейской службы Украины, в 2024 году в бюджет поступило 51 198 465,34 тыс. грн военного сбора", — говорится в сообщении.

За первые два месяца 2025 года объем поступлений военного сбора составляет 22,1 млрд грн, что на 16,1 млрд грн или в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было уплачено 5,99 млрд грн.

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В разрезе категорий плательщиков за январь-февраль 2025 года поступления распределились следующим образом:

основная часть — 19,1 млрд грн поступила от доходов физических лиц;

от физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (I, II и IV группы) поступило 1,36 млрд грн;

от юридических лиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения (III группа) — 30,1 млн грн;

от физических лиц по результатам годового декларирования — 273 млн грн;

от размещения ОВГЗ (в том числе физическими лицами) и из начислений на социальные выплаты — 1,37 млрд грн.

Напомним, 28 ноября 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (законопроект № 11416д) об увеличении налогов, в том числе военного сбора. Налоговые изменения начали действовать с 1 января 2025 года. Среди ключевых изменений, принятых парламентом: повышение военного сбора с 1,5% до 5% (но сохранение военного сбора на уровне 1,5% для военнослужащих); увеличение налогов для ФЛП 1−2 группы; введение 1% налога для всех форм ФЛП 3 группы и прочее.

Укрінформ По материалам:

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