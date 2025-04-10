Минфин подготовил законопроект, который предусматривает ежегодную передачу данных в ГНС интернет-платформами — Finance.ua
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Минфин подготовил законопроект, который предусматривает ежегодную передачу данных в ГНС интернет-платформами

Казна и Политика
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Минфин подготовил законопроект, который предусматривает ежегодную передачу данных в ГНС интернет-платформами
Минфин подготовил законопроект, который предусматривает ежегодную передачу данных в ГНС интернет-платформами
Налогообложение доходов с цифровых платформ (OLX, Prom, Rozetka и др.) может стать реальным благодаря законопроекту Министерства финансов Украины о взыскании налогов с пользователей. Им предусмотрена ежегодная передача данных о продавцах, совершивших хотя бы одну операцию в течение года, в Государственную налоговую службу (ГНС).
Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в Facebook.
«Также этим законопроектом предусмотрено, что такие цифровые платформы будут налоговыми агентами и должны взимать с полученных (продавцами — физлицами) доходов НДФЛ и военный сбор. Более подробно о законопроекте — позже, когда его зарегистрируют в ВРУ», — написала она.
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Южанина подчеркнула, что на самом деле Минфином очень избирательно имплементируются положения документов ЕС и ОЭСР. Например, орган проигнорировал предусмотренные Директивой Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 (Директива DAC7) пороги операций, в случае достижения которых данные продавца передаются в ГНС.
Она отметила, что в странах ЕС такие пороги действуют, и в налоговую передаются данные исключительно по тем продавцам, доход от продаж товаров которых превысил EUR2 тыс. или было проведено 30 и более продаж в год.
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«У нас же, по мнению Минфина, должна передаваться информация обо всех без исключения операциях и облагаться налогом на все средства физического лица с 1 гривны. И именно эта позиция Минфина была озвучена на рабочей группе по обсуждению этого проекта закона, на ней же прозвучали и другие вещи (о которых даже не хочу писать). Мало проблем у людей, так еще прибавляются», — добавила Южанина.
В свою очередь, 8 апреля ГНС сообщила, что не будет налагать штрафы за продажу индивидуального имущества (личных вещей), которая осуществляется гражданами на интернет-площадках, поскольку это не расценивается как основание для финансовой или админответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства, однако систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской (хозяйственной) деятельности.
«Информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Prom.ua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности», — подчеркнули в органе.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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