Рынок железнодорожных перевозок зерновых продолжает демонстрировать снижение тарифов — Finance.ua

Рынок железнодорожных перевозок зерновых продолжает демонстрировать снижение тарифов Сегодня 20:43 — Казна и Политика

В последнюю неделю рынок железнодорожных перевозок зерновых внутри страны продолжает демонстрировать снижение тарифов.

Об этом сообщает Spike Brokers.

По словам брокеров, стоимость доставки снизилась еще на несколько долларов за тонну, что отражает общую тенденцию ослабления активности в сегменте. Среди основных факторов — отсутствие нового экспортного спроса и завершение пиковых логистических циклов. Операторы все чаще пересматривают свои ценовые предложения в сторону уменьшения, пытаясь адаптироваться к ограниченному рынку.

Во многих направлениях наблюдается избыток свободного подвижного состава, что только усиливает давление на ставки. В то же время автотранспорт продолжает отбирать часть объемов, особенно на коротких расстояниях, предлагая более оперативные условия.

Перспективы на ближайший период остаются умеренно пессимистическими. Рынок ждет новый сезон, который сможет активизировать перевозку. До того времени общая картина вряд ли претерпит существенные изменения, и железнодорожная логистика продолжит функционировать в условиях сниженного спроса и мягкого ценового давления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.