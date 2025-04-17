Украинские порты сократили перевалку грузов на 17,2% - АМПУ — Finance.ua
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Украинские порты сократили перевалку грузов на 17,2% - АМПУ

Казна и Политика
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Украинские порты сократили перевалку грузов на 17,2% - АМПУ
Украинские порты сократили перевалку грузов на 17,2% - АМПУ
Украинские порты за январь-март 2025 сократили объем обработанных грузов на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 23 млн т.
Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.
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«За первый квартал 2025 года украинские порты обработали 23 млн тонн грузов… Для сравнения, в первом квартале 2024 года порты Украины обработали 27,8 млн тонн грузов — на 4,8 млн тонн больше, чем в этом году», — сказано в сообщении.
В АМПУ отметили, что уменьшение грузооборота связано с сокращением сельхозугодий и спадом производства в экспортно-ориентированных отраслях, в том числе металлургии, которая до войны экспортировала до 80% продукции.
Отмечается, что в мире перевалка грузов также снижается из-за нестабильности рынков и нарушения логистики.
По материалам:
Finance.ua
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