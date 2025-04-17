Украинские порты сократили перевалку грузов на 17,2% - АМПУ — Finance.ua

Украинские порты сократили перевалку грузов на 17,2% - АМПУ Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Украинские порты сократили перевалку грузов на 17,2% - АМПУ

Украинские порты за январь-март 2025 сократили объем обработанных грузов на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 23 млн т.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

Читайте также Трамп еще на год запретил доступ российским судам в порты США

«За первый квартал 2025 года украинские порты обработали 23 млн тонн грузов… Для сравнения, в первом квартале 2024 года порты Украины обработали 27,8 млн тонн грузов — на 4,8 млн тонн больше, чем в этом году», — сказано в сообщении.

В АМПУ отметили, что уменьшение грузооборота связано с сокращением сельхозугодий и спадом производства в экспортно-ориентированных отраслях, в том числе металлургии, которая до войны экспортировала до 80% продукции.

Отмечается, что в мире перевалка грузов также снижается из-за нестабильности рынков и нарушения логистики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.