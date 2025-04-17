Трамп еще на год запретил доступ российским судам в порты США — Finance.ua

Трамп еще на год запретил доступ российским судам в порты США Сегодня 10:00

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год запрет на прием в американских портах судов, ходящих под российским флагом или как-то связанных со страной-агрессором россией.

Об этом говорится в документе, опубликованном в Федеральном реестре США 16 марта.

Трамп подписал документ 15 апреля.

«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении российской федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и передвижения связанных с россией судов в порты Соединенных Штатов», — говорится в указе президента США.

В заявлении главы Белого дома также говорится, что «политика и действия правительства рф продолжают представлять чрезвычайную ситуацию национального масштаба из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений США».

Указ № 14024 подписал 15 апреля 2021 г. теперь уже бывший президент США Джо Байден, в нем он объявил, что Соединенные Штаты запретят связанным с россией судам заходить в американские порты.

10 апреля Трамп продлил еще на год действие введенного в стране чрезвычайного положения из-за угрозы кибербезопасности со стороны россии.

Гордон По материалам:

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